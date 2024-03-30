陳鎮湘語中評：兩岸是一家人 抗中是違憲

陳鎮湘接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月30日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。前中國國民黨副主席、退役上將陳鎮湘接受中評社訪問表示，這是很好的事，兩岸本來就是一家人，民進黨“抗中”是違反“中華民國憲法”，兩岸衹有走向和平，中華民族才有未來。



現年81歲的陳鎮湘出生於安徽蕪湖，三軍大學戰爭學院兵學研究所、曾赴美國陸軍學院深造，是台灣留美將領之一。他歷任國民黨副主席、中評會主席、孫文學校止戈學院長、“立委”、警備總部參謀長、陸軍十軍團司令、海巡部司令、陸軍總司令、“國防大學”校長、“國策顧問”、“中央軍校”校友總會理事長等。



陳鎮湘表示，他認為馬英九出訪大陸很好，兩岸本就是一家人。兩岸必須走向和平，中華民族才有未來。



陳鎮湘說，民進黨政府沒必要讓214金門撞船事件延燒，致使兩岸關係緊張。這是非常不正確的，這事情應是很容易解決的，別弄得太複雜化、政治化，簡單解決，不要太多算計。



陳鎮湘對中評社說，民進黨“抗中”是“違憲”的。他講得很清楚，若有本事就去改“中華民國憲法”，否則就要好好“遵憲”，不要打著“憲法”、反“憲法”，既不對又誤導。他要呼籲一般普羅大眾必須要堅持自己正確的理念與看法，這樣才有未來。

