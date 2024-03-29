壓垮邱國正最後一根稻草　兒8召妓影片流出

邱國正。（中評社 資料照） 中評社台北3月29日電／昨天有網媒驚爆台“國防部長”邱國正在“國安局”任職的兒子疑涉召妓的醜聞。據瞭解，“國防部”及“國安局”已透過管道取得8段影片及大量照片，由督察及政風單位進行調查檢視。雖然結果尚未出爐，但台媒報導，邱國正上午突然臨時取消重要部務會報及軍方春祭典禮，據傳是他為避免引發政治風波及避嫌，已向蔡英文報告後並口頭請辭，但已獲蔡慰留。



根據《中時新聞網》報導，邱國正昨天急召兒子到辦公室瞭解狀況後，並未主動透過軍方發言體系回應。但“國防部”發言人孫立方回應媒體查證表示，全案由“國安局”立案調查，邱以建軍備戰任務為職守，家庭事務若有需要，他將配合調查釐清。



即使這項消息尚未獲得證實，但邱國正的硬頸及脾氣眾所周知，從過去帶部隊，眾所周知他無法忍受任何違紀事件及瑕疵，對於部隊要求向來嚴格以待，如今自己的兒子捲入醜聞風波，幾乎可以預見他會在第一時間一肩挑起責任。



弔詭的是，今天上午邱國正原本要親自主持重要的部務會報後，前往軍方五指山公墓參加軍方陣亡將士春祭，但是這兩個重要行程都臨時取消。春祭改由參謀總長代理主持。但下午的部分行程仍會出席。



台“國安局長”蔡明彥也認為事態嚴重，下令加速調查釐清真相，因此政風及督察單位已在今天約詢邱國正兒子，查出事件真偽。



據瞭解，邱國正上午原本與蔡英文、賴清德等人要一起出席軍方陣亡將士春祭典禮，但衹有他突然臨時取消，也同時取消重要部務會議。



消息人士表示，邱國正昨天下午找來兒子詢問後，整個晚上就陷入長考，最後決定先向蔡英文口頭請辭。