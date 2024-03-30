2024博鰲論壇閉幕 達成七點重要共識

博鰲論壇2024年年會閉幕（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月30日電（記者 李子寧）博鰲亞洲論壇2024年年會29日在海南博鰲閉幕，並舉行閉幕新聞發布會。博鰲亞洲論壇秘書長李保東在閉幕新聞發布會上介紹，今年年會取得了重要積極的成果，並達成七點重要共識。



李保東表示，年會取得重要積極成果，發出了“團結合作、共促發展”這一代表亞洲的重要呼聲，並達成一系列重要共識：



第一，各方對當今世界所面臨挑戰的認識更加明確。全球經濟復甦乏力，地區衝突持續發生，氣候變化等長期性挑戰日益凸顯。人類自身正是製造這些挑戰的源頭。



第二，衹有團結合作，才能更好地應對挑戰。國際社會必須展現出智慧、勇氣和包容，把政治意願和經濟合作很好地結合起來。團結合作、多邊主義、全球化和開放型世界經濟是前進的必由之路。



第三，世界經濟面臨的主要挑戰之一，是碎片化問題日益嚴重。世界需要一個基於公平和開放原則的多邊貿易體系。應消除不公平的貿易壁壘，通過數字化讓供應鏈更加透明。



第四，亞洲正在引領可持續發展的新時代。預計今年亞洲會貢獻全球GDP增長的60%。亞洲仍然是世界上最具發展活力和潛力、最值得投資的地區。亞洲國家要共同維護地區的和平與安全，維護亞洲作為全球經濟增長中心的積極勢頭，警惕外部攪亂亞洲發展環境的企圖。

