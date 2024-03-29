綠批藍白改革案違憲　蔣介石也不敢如此亂搞

民進黨團舉行記者會，公布“國會”改革修法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月29日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團下午舉行記者會，正式公布民進黨團版本“國會”改革修法。柯建銘批評國民黨團版主張違憲，是無限制的“國會”擴權，“柯文哲你在哪裡？朱立倫你在哪裡？相信連蔣介石在世，也不敢如此亂搞”。



該場記者會出席者包括：總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄，以及“國會”改革小組成員綠委鍾佳濱、范雲等5人。



柯建銘會中表示，民進黨團提出的“國會”改革法案，是從第二屆“國會”推動“國會”改革以來，修正條文最多的一次，牽涉《立法院職權行使法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》與‘立法院′議事規則”等4個法案，總共修了超過30條文。



柯建銘強調，經過7次專家學者會議與黨團會議，民進黨團以非常認真、嚴肅的心情提出修法主張，因為這是本會期重中之重，當然，民進黨團不會犯下藍白“違憲”的錯誤，第一個修法原則就是“絕不違憲”，會在合憲性下推動修法，因為所有人都必須向《憲法》低頭，“立法委員”的權力不是無限膨脹，其職權必須在《憲法》規範下訂定、行使。



柯建銘表示，下周一“立法院司法及法制委員會”召委吳宗憲將《立法院職權行使法》修法列入議程，自己一直告訴對方，修法要有公聽會，後來吳也答應周一詢答後，周三開公聽會，並計劃在周三下午繼續處理。不過，柯呼籲，“國會”改革法案一定要併案審查，並不是藍白加起來過半，就可以無法無天、違法創法，做無限制的“國會”擴權，“這是現在正在發生的事情”。



柯建銘最後也說，大家看了國民黨團版的“國會”改革法案一定會“人人自危”，其主張“國會”權力無限膨脹，這不是衹有發生在“行政院”前院長蘇貞昌身上，任何人都可能發生，必須通過“修憲”才能得到的權力，卻要用修法來取代，這是不可能的事情。



柯建銘點名民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫說，“你們在哪裡？”他批評，“相信連蔣介石在世，也不敢如此亂搞”。



吳思瑤也說，經過專家學者7次會議，並與黨團成員討論，他們反對違憲擴權的修法，“反對‘國會′可以質詢‘總統′的‘太上國會′”，要建立權責相符的“國會”，要建立一個專業提升，落實委員自身紀律的“國會”。



她提到，希望強化“國會”資通安全，希望明定副秘書長為資通安全長，新增資通安全及其執掌，並調整“國會”人員編制，這部分要感謝不分區“立委”沈伯洋的建議。