小林制藥產品致死4人震動日本國內外

中評社北京3月29日電／據新華社報導，日本知名制藥企業小林制藥公司28日說，又確認兩名消費者在服用該公司含紅曲成分的保健品後死亡。這一事件中確認的死亡人數已升至4人。



近年來，隨著健康需求不斷提升，保健品消費增加，不少消費者“跟風”購買外國保健品。小林制藥事件引發日本國內外廣泛關注同時，也為消費者敲響警鐘——盲目服用保健品風險不容忽視，切莫將其與健康生活劃等號！



小林制藥產紅曲致命？



根據小林制藥28日發布的通告，兩名遺屬27日稱兩名死者生前都曾服用該公司生產的紅曲膽固醇顆粒。一名消費者死亡時伴有腎臟疾病症狀，另一名從2021年開始服用紅曲膽固醇顆粒。



小林制藥22日宣布緊急召回該公司三款含紅曲成分保健品，原因是日本有消費者服用該公司含紅曲成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題。該公司稱，出問題的原因可能是產品混入此前“意想不到”的來自黴菌的成分，但尚未弄清該成分究竟是什麼。



截至目前，因服用問題產品住院的人數也已超過百人。厚生勞動省已要求大阪市健康局依法對小林制藥三款含紅曲成分保健品採取廢棄等措施。



小林制藥生產的紅曲原料除供自家生產保健品外，還出售給其他公司用於釀酒及食品製造等。調查顯示，“意想不到”的成分存在於小林制藥2023年4月至12月期間生產保健品的原料中。目前使用小林制藥產紅曲原料的食品和調料召回範圍已擴大至日本全國。



由於小林制藥生產的紅曲原料超過80%出售給其他公司，不少民眾開始擔憂是否已服用了含有問題成分的其他公司產品。社交媒體上一些網友留言表示，“紅曲色素也讓人不安”“暫時避開含紅曲的食品”等。一些生產商急忙和小林制藥撇清關係，聲明本公司生產和銷售的產品完全沒用到小林制藥的紅曲原料。



小林制藥在召回產品上的拖延也引發批評。日本厚生勞動大臣武見敬三在26日的新聞發布會上說，從最早的健康問題報告到小林制藥宣布召回產品間隔兩個多月時間，在此期間該公司並未向政府提供相關信息，這“不得不說很遺憾”。



生產商評估產品安全和功能？



隨著小林制藥問題產品的受害人數不斷增加，負面影響可能進一步擴大，日本有關功能性標示食品的評估機制再次引發關注。



我們口中常說的“保健品”在日本被稱作保健功能食品，分為特定保健用食品和營養功能食品兩類，2015年後又新增一類功能性標示食品。這類食品在產品包裝上標示保健功能，但政府不審查，也不需要政府相關部門的許可。由生產商根據政府制定的一些規則，對產品的安全性和功能性進行評估，並在上市的60天前向消費者廳備案。



雖然這一制度也有相應措施來保障產品的安全性和功能性，但評估等責任主體是生產商，在實際操作過程中仍然可能出現“偷工減料”，例如安全性試驗沒有嚴格遵照準則。



對此，專家建議相關部門進一步完善標準和評估機制，同時呼籲消費者提高風險意識。



保健品不是藥！



據報導，近年來保健類商品逐漸成為小林制藥在日本國內市場的利潤大頭。與化妝品一同陳列在藥妝店的保健品也是深受訪日遊客喜愛的“日本特產”。然而，保健品是將相關成分濃縮後制成片劑或膠囊等，沒有專業醫師把關，每天持續服用，會容易攝入大量相同成分，一旦其中含有害成分，健康風險也會增大。



日本臨床營養協會藥劑師千葉一敏告訴《東洋經濟》周刊記者，購買保健品時，除了包裝正面，更應重視看背面的成分表。但對語言不通的外國遊客來說，能看懂成分表的可謂少之又少。只靠社交媒體平台的推薦、軟廣便跟風購買的消費者不在少數。



千葉說，日本國內曾報告多起因服用從海外購買的保健品而出現健康問題的案例，這些消費者多通過社交媒體平台從個人手中購買所謂具有減肥效果的產品，結果出現貧血、食欲不振、倦怠無力等症狀。他建議，在選購相關產品時不要一味相信網友評價。



中國國家市場監督管理總局也曾發布保健食品消費提示，提醒消費者保健食品是食品，而不是藥品，不能替代藥物。消費者特別是中老年人、疾病患者，切勿聽信不法商家對保健食品的虛假廣告和誇大宣傳，更不要將保健食品用於疾病治療。