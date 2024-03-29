電商新農人的兩個“春耕”

中評社北京3月29日電／據新華社報導，陽春時節，西秦嶺大山深處，晨露未消，甘肅省隴南市康縣“90後”電商新農人王謝紅便和老鄉扎進大蒜地裡放苗。隨著鐵鈎劃破地膜，一株株翠綠蒜苗露頭。望著眼前充滿希望的田野，王謝紅一邊幹農活，一邊按下手機視頻錄制鍵。



數字時代，電商新農人的“春耕”也在悄然變化，手機變成新農具，流量變成新農資，拍視頻、做直播成了新農活。王謝紅告訴記者，這個春天，他要忙好線上線下兩個“春耕”，打場漂亮的“翻身仗”。



自2017年返鄉創業以來，王謝紅一手做電商銷售從農戶家裡收購的蜂蜜、花椒、油橄欖等土特產，一手流轉土地發展種植業。這幾年，他的電商生意做得風生水起，年銷售額近300萬元，帶動400餘戶農戶增收。然而種植黃芪、大黃等中藥材卻接連遭遇失敗。



2023年下半年，王謝紅從山東省濟寧市金鄉縣引種了200畝大蒜，簽了保底收購協議。“現在新蒜一斤賣3元，我們這些地除去成本，淨賺150萬元不成問題。”他用手指著連片蒜田篤定地說。



下山入村，走進王謝紅的線上“春耕”基地，生產車間、直播中心、展銷大廳一應俱全。2023年5月，在當地政府惠農政策扶持下，王謝紅建起了這座標準化“網貨”加工廠。他們在這裡將收購來的農產品打包、封裝，生產出資質齊全的網貨，既可以自己銷售，也可以為其他網紅代工供貨。



“歡迎來到我們直播間，今天給大家帶來的是一款從懸崖上采集來的蜂蜜——崖蜜……”記者在王謝紅的直播中心看到，一名主播正通過微信視頻號帶貨。王謝紅說，如今抖音、快手等平台流量日益向頭部網紅集中，今年，他們決定轉戰微信視頻號，在這條新賽道上“精耕細作”。

