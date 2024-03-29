博鰲嘉賓熱議人工智能　未來如何發展？

中評社北京3月29日電／據新華社報導，在偏遠的山區小學，孩子通過教室大屏與人工智能進行互動；在基層醫院，醫生在大模型支持下利用診療助手進行輔助醫療……人工智能應用快速發展，給人類生產生活方式帶來巨大變革。在博鰲亞洲論壇2024年年會“AIGC改變世界”分論壇上，嘉賓熱議生成式人工智能，人工智能的未來成為嘉賓討論的焦點。



猿輔導集團副總裁、人工智能研究院院長程群表示，未來人工智能的發展，要應用為王，以人為本。“人工智能大模型未來一定要和大規模的應用場景相結合，才能推動技術的不斷迭代。”他說，所有技術都應該關注每一個人、賦能每一個人，通過人工智能技術，更低邊際成本讓數字資源流動起來，這是人工智能以人為本追求的一個方向。



“人工智能的發展，特別是生成式人工智能的產生，不光會對我們每個人今後的工作、學習、生活帶來完全不同的體驗和變化，更重要的是它對各行各業都將帶來非常大的改變。”高通公司中國區董事長孟朴說。



人工智能會超越人類嗎？“現在的人工智能是看似智能的信息處理系統，但是它不具備真正的理解能力。”中國科學院自動化研究所研究員、聯合國人工智能高層顧問機構專家曾毅說。他認為，機器人如今仍然是通過行為的模擬，盡可能接近人類。人工智能的關鍵不是性能高低，而在於自適應能力。



“我們是否能把大自然演化的規律嵌入到人工智能當中，讓它成為自然演化的延伸，去關注其他的生命，而不是給其他生命和世界帶來災難性的後果，這是人工智能的技術研究以及未來人類演化都需要共同進化的方向。”曾毅說，全世界團結起來，為人類安全、繁榮構造一個更安全、更可靠、更可信的人工智能環境，這應是世界的目標。



《人工智能：現代方法》作者、加州大學伯克利分校計算機科學系教授斯圖爾特·羅素認為，關於人工智能安全和人類受益方面，國際合作非常重要。如果人工智能是安全的，能夠讓人類受益，那麼它就能夠成為人類創造財富的基礎。



高通公司中國區董事長孟檏表示，科技創新和行業發展離不開合作，不管是國家治理，還是標準制定，使人工智能今後的交互性可以全球應用，離不開各行業的努力，離不開國家之間的通力合作。