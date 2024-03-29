中方指出制裁施壓無助於解決朝鮮半島問題

中評社北京3月29日電／據新華社報導，聯合國安理會28日表決朝鮮制裁委員會專家小組授權延期決議草案，俄羅斯投了否決票。中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後作解釋性發言，指出制裁施壓和軍事對抗無助於解決朝鮮半島問題。



耿爽說，中方始終主張，制裁不是目的，而是手段。對朝制裁應有助於推動半島無核化、各方開展對話談判、半島問題最終實現政治解決。令人關切的是，十幾年來，嚴厲的制裁並未促成上述目標的實現，反而加劇了緊張對立，給朝鮮的人道民生局勢帶來嚴重負面影響。中方建設性地參與了關於朝鮮制裁委員會專家小組授權延期決議草案的磋商。中方支持俄羅斯提出的有關為對朝制裁設立時限並開展定期審議的建議。遺憾的是，俄方上述意見未能得到采納，在專家小組授權尚未最終到期、各方仍有時間進行協商的情況下，決議草案被付諸表決，中方不得不投了棄權票。



他說，當前半島局勢持續緊張，對立對抗日益加劇，這不符合任何一方利益，也不是中方願意看到的。半島問題的解決離不開政治互信和良好氛圍，一味加大制裁、一味強調施壓，無助於問題的解決，只會適得其反。沉迷於軍事同盟、熱衷於軍事對抗，只會進一步激化矛盾、加劇緊張，讓實現半島無核化和維護半島和平穩定的目標更加難以企及。中方再次呼籲各方採取理性務實態度，堅持政治解決方向，盡快恢復接觸、建立互信、重啟對話，多做有利於半島和平穩定的事。國際社會包括安理會也應為此營造良好氛圍。



他說，中方在朝鮮半島問題上的立場十分明確，始終堅持維護半島和平穩定，堅持實現半島無核化和建立半島和平機制並進，堅持通過對話協商解決問題。作為半島近鄰，中方將繼續積極維穩促談，為推進半島問題政治解決、各方早日恢復對話、東北亞地區實現長治久安發揮建設性作用。



安理會28日的表決結果是，13個成員贊成，俄羅斯反對，中國棄權。決議草案未獲通過。