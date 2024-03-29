小快遞激發鄉村大市場

中評社北京3月29日電／據人民日報報導，快遞進村，特產出村，事關億萬農民的切身利益，也是暢通城鄉經濟循環的重要一環。不斷提升的寄遞效能，成為激發鄉村消費動能的有力支撐。



數據顯示，去年全國農村網絡零售額達2.5萬億元，同比增長12.9%，比2014年增長近13倍；全國農產品網絡零售額達5870.3億元，同比增長12.5%。



當前，郵政快遞業服務現代農業取得哪些成效？如何更好助力農產品出村進城、促進鄉村全面振興？3月28日，國家郵政局舉行專題發布會，介紹相關情況，回應社會關切。



輻射地域更廣 覆蓋品種更多



新一批郵政快遞業服務現代農業品牌項目落地



篩果、打包、出庫、裝車……陝西延安寶塔區柳林鎮孔家溝村一派繁忙景象，一箱箱新鮮飽滿的蘋果在轉運中心迅速流轉，從田間地頭髮往全國各地。



“昨天在樹上，今天在路上，明天就能到消費者手上。”談到發貨速度，種植戶石海軍贊不絕口。去年9月，中通快遞陝西延安轉運中心正式啟用，不僅將農產品寄遞時效提升了15個小時左右，還大幅降低了物流成本。今年以來，通過中通快遞發往各地的延安蘋果已超200萬票。



小蘋果走向大市場，是快遞服務現代農業的生動縮影。“隨著農村寄遞物流體系建設深入推進，作為農產品上行的重要渠道，郵政快遞業在降低農產品流通成本、提升農產品流通效率等方面發揮著越來越重要的作用。”國家郵政局新聞發言人、市場監管司司長林虎表示。

