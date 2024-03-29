工業經濟持續平穩恢復

中評社北京3月29日電／據人民日報海外版報導，國家統計局3月27日發布的數據顯示，1—2月，全國規模以上工業企業實現利潤總額9140.6億元，利潤由上年全年下降2.3%轉為正增長。多位專家表示，1—2月規上工業企業利潤較快增長，製造業再迎“開門紅”。展望下一階段，預計工業企業利潤仍有向好基礎，工業企業利潤有望繼續保持正增長。



超七成行業利潤增長



“1—2月份，隨著宏觀組合政策落地顯效，市場需求持續恢復，工業生產較快增長，規模以上工業企業效益繼續改善。”國家統計局工業司統計師於衛寧說。



具體來看，有以下特點：



——工業企業利潤實現較快增長。1—2月，全國規模以上工業企業利潤同比增長10.2%，利潤由上年全年下降2.3%轉為正增長。分月看，規上工業企業當月利潤自上年8月份以來同比持續增長，今年1—2月份延續恢復向好態勢，工業企業效益起步平穩。



——工業企業營收明顯改善。隨著市場需求持續恢復，工業生產較快增長，工業企業營收增長明顯加快。1—2月份，規上工業企業營業收入同比增長4.5%，高於上年全年營收增速3.4個百分點，企業營收回升態勢明顯，為利潤增長創造有利條件。



——超七成行業利潤增長，製造業、電氣水業增長較快。1—2月份，在41個工業大類行業中，有29個行業利潤同比增長，增長面為70.7%，比上年全年擴大4.8個百分點。分門類看，製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業利潤分別增長17.4%、63.1%，均實現兩位數增長；采礦業利潤下降21.1%。

