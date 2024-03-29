胡為真：我們是堂堂中國人　絕對不能忘記

胡為真，其父為陸軍上將胡宗南。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月29日電（記者 楊騰凱）台灣前“國安會秘書長”胡為真今日舉行新書發表會表示，2023年危地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）還稱“中華民國”是唯一且真正的中國，外國人都這樣講，那我們中國人自己人呢？胡為真強調，我們是堂堂中國人，這個絕對不能夠改變、忘記。



胡為真今日舉行《國運的轉危為安--再探民國遷台初期的軍事與外交(1949-1955) 》新書發表會，出席者包括前“國安會”副秘書長葛光越、前“外交部長”林永樂、前“經濟部長”尹啟銘、婦聯會主委雷倩等。另外，陳水扁政府時代的“國安會秘書長”丁渝洲也為本書寫序，並到場致詞。



現年77歲的胡為真原籍浙江省孝豐縣，是南非斐京大學戰略研究所國際政治學博士，曾任駐德國及駐新加坡代表，並於馬英九任內出任“國安會秘書長”。胡為真現為政大書院生涯導師、政大世界校友總會常務理事、中華軍史學會理事、中正文教基金會董事。胡為真父親為抗日名將、上將胡宗南，很受蔣中正重用。



胡為真表示，這幾年來報紙上一再說台灣是世界上最危險的地方。但當初1949年至1950年，民國政府剛剛退到台灣，百廢待舉、內外交困，而且中共正積極準備攻台，完全孤立的台灣情勢才是真正的危險。這本書他一寫就停不下來。



胡為真認為，年輕人根本搞不清楚蔣中正有多少貢獻，所以他要寫出來，以及多少外交老同事爭取我們的外交地位。我們是堂堂中國人，這個絕對不能夠改變、忘記。他從頭到尾所謂的中國，就是“中華民國”。胡為真這句話講完，台下開始有人鼓掌。



胡為真指出，我們從蔣中正的日記可以看到，當時在外交上是非常痛苦的，“我方”在一江山戰役失敗，蔣中正在日記內寫出失敗原因，包括無法制空，導致無法制海、制陸，另外就是美方不願意再派第七艦隊前來示威。前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）對我們也不友好，邱吉爾一直勸前美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）不要幫我們協防外島。



胡為真指出，1949年到1955年這六年當中，為台灣後續幾十年的發展奠定了基礎。軍人的奮鬥精神，確保了台灣社會的安定，他非常盼望社會能夠提升對軍人的尊敬。而他是外交人員出身，外交人員當時挽救了退至台灣後的國家地位，維持了民族的正統。