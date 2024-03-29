監管層持續“亮劍”券商研報業務

中評社北京3月29日電／據經濟參考報報導，近年來，監管層對券商研報業務持續保持嚴監管態勢，在全行業開展了研報業務“雙隨機”現場檢查專項工作，並對違規券商和研報作者作出處罰，處罰原因包括內容制度執行不足、研報製作審慎性不足等。值得注意的是，2024年開年以來，已有華安證券、國元證券等多家機構因研報業務違規受罰。



國元證券再收罰單



3月1日，安徽證監局對外發布了《關於對國元證券股份有限公司採取出具警示函措施的決定》。



安徽證監局指出，經查，國元證券存在四項問題，包括發布證券研究報告業務管理制度不夠完善、個別研究報告製作不夠審慎、質量控制審核把關不夠嚴格、內控流程存在瑕疵等。安徽證監局決定對國元證券採取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。



這並非國元證券首次因研報業務違規而受罰。早在2021年10月18日，國元證券因發布行業研報存在資料來源標注不明確、數據選取不夠審慎、研報分析不夠客觀、質量控制和合規審查不到位等問題，被安徽證監局出具警示函，並記入證券期貨市場誠信檔案。與此同時，相關研報署名分析師李典同樣被採取出具警示函的行政監管措施。



華安證券受到雙重處罰



今年2月，華安證券也因研報違規受到了深交所和安徽證監局的雙重處罰。2月5日，深交所發布公告稱，2023年的1月31日、2月25日、3月25日，深交所上市公司左江科技連續3次發布了公司股票交易可能被實施退市風險警示的公告。但2023年4月25日，華安證券發布了題為《算力領域的璀璨明珠，DPU放量乘勢而起》的深度研究報告並推薦買入左江科技。經查，華安證券發布的相關研究報告分析結論依據不充分，結論不審慎，未充分揭示投資風險，公司對研究報告質量審核把關不嚴。

