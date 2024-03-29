“免密支付”，便捷背後有安全隱患

中評社北京3月29日電／據工人日報，“我不知道什麼時候開通的‘免密支付’功能，直到手機頻繁收到賬單提醒，才發現平台賬號被盜，對方通過‘免密支付’消費了5000多元。這種事關會員安全的操作提示應該設置在明顯位置，不能讓消費者糊裡糊塗‘被免密’。”近日，山東青島市民李先生向《工人日報》記者講述了自己賬號“失竊”的經歷。



李先生介紹，自己曾邀請21歲的信用卡業務員楊某上門辦理信用卡和POS機業務，許多流程需要在本人手機上完成，李先生將手機交給楊某操作，自己則在店裡忙其他工作。



在辦理過程中，楊某幫李先生在網購平台開通了“免密支付”功能。此後，楊某又使用李先生的手機驗證碼在楊某的手機上登錄了李先生的賬號，而李先生並不知情。隨後半個月，楊某利用李先生的賬號進行了18筆消費，累計5000餘元。收到賬單提醒的李先生立即報警立案，隨後楊某被警方依法刑事拘留。



數字時代，隨著科技的進步和生活節奏的加快，網絡購物平台紛紛設置“免密支付”功能，給用戶帶來便捷的同時，也給不法分子帶來了可乘之機。伴隨著免密功能的迅速普及，與之相關的盜竊案件、烏龍事件屢見不鮮，安全情況堪憂。



現實生活中，與李先生有類似經歷的人不在少數。有人因為沒有設置手機鎖屏密碼，手機丟失後被不法分子“免密支付”購買商品；有父母疏於管理，孩子通過“免密支付”功能購買玩具或遊戲裝備；還有不少網絡詐騙分子借助“免密支付”功能盜刷消費者賬號，往往給消費者帶來較大金額的經濟損失。

