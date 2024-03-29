各界人士共話知識產權促進可持續發展

中評社北京3月29日電／據新華社報導，“知識產權促進可持續發展”高級別圓桌會議3月28日在海南博鰲舉行。該會議由世界知識產權組織、博鰲亞洲論壇合作舉辦，與會人士就知識產權如何推動全球綠色創新、助力實現可持續發展目標等話題進行了討論。



博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示，科技創新需要為創新者和創造者提供一個有利的知識產權生態系統，世界知識產權組織在保護知識產權、促進創新和創造等方面成果斐然，博鰲亞洲論壇與之攜手推出了多項舉措。



世界知識產權組織總幹事鄧鴻森表示，要突出知識產權在實現可持續發展創新和技術方面帶來的重要機遇，這有助於實現可持續發展目標。



“中國版權工作不斷取得新成績，為文化創意產業高質量發展營造了良好環境。”中宣部副部長張建春表示，中宣部、國家版權局將持續強化版權保護力度，全面推動版權產業繁榮發展，加強民間文藝版權保護與運用，積極參與版權全球治理，不斷提升版權治理體系和治理能力現代化水平，以版權保護激發文化創新創造活力。



國家知識產權局局長申長雨介紹，未來，國家知識產權局將繼續同世界知識產權組織和各國知識產權管理機構一道，深化務實合作，加強互鑒交流，共同打造更具活力的全球知識產權生態系統，助力走好綠色發展之路，共同創造更加美好的未來。



