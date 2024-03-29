通用航空裝備創新應用　萬億級市場藍圖展開

中評社北京3月29日電／據經濟參考報報導，從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等四部門近日聯合印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024—2030年）》（以下簡稱《實施方案》）。《實施方案》提出，到2030年，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。



今年政府工作報告提出，“積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎”。發展通用航空製造業、加快通用航空裝備創新應用，是推動低空經濟發展的重要舉措。



《實施方案》提出，到2027年，我國通用航空裝備供給能力、產業創新能力顯著提升，現代化通用航空基礎支撐體系基本建立。航空應急救援、物流配送實現規模化應用，城市空中交通實現商業運行，形成20個以上可復制、可推廣的典型應用示範，打造一批低空經濟應用示範基地，形成一批品牌產品。到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特徵的通用航空產業發展新模式基本建立，支撐和保障“短途運輸＋電動垂直起降”客運網絡、“幹－支－末”無人機配送網絡、滿足工農作業需求的低空生產作業網絡安全高效運行。



賽迪研究院副研究員桂秉修表示，《實施方案》以應用場景創新和大規模示範應用為牽引，加快通用航空技術和裝備迭代升級，建設現代化通用航空先進製造業集群，將為培育低空經濟新增長極提供有力支撐。



《實施方案》圍繞增強產業技術創新能力、提升產業鏈供應鏈競爭力、深化重點領域示範應用、推動基礎支撐體系建設、構建高效融合產業生態五大領域明確20項重點任務。



其中，在增強產業技術創新能力方面，將完善通用航空裝備產品譜系。推進大中型固定翼飛機、高原型直升機以及無人機等適航取證並投入運營，實現全域應急救援能力覆蓋。支持智慧空中出行（SAM）裝備發展，推進電動垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消費通用航空裝備適航取證。鼓勵飛行汽車技術研發、產品驗證及商業化應用場景探索。



在深化重點領域示範應用方面，將深化航空物流配送示範應用，支持研究低空物流解決方案，探索智慧物流新模式，推動大型無人機支線物流連線組網，以及城市、鄉村、山區、海島等新興場景無人機配送大規模應用落地。鼓勵有條件的地區開發多樣化低空旅遊產品，推進“通用航空＋旅遊”應用示範。



“政策、市場等因素持續利好，將助推我國低空經濟關鍵技術快速突破，應用領域持續拓展。”展望下一步，桂秉修表示，以無人機為例，隨著小型化、低成本、智能化和高可靠性等無人機優勢進一步顯現，我國民用無人機市場規模將持續增長，2024年預計可達2100億元；工業級無人機市場發展潛力巨大，在地理測繪、農林植保、巡檢探測、安防監控、應急救災等領域持續拓展應用能力，預計2024年市場規模超1500億元，應用場景超200個。



《實施方案》還明確加大政策支持。充分發揮首台（套）重大技術裝備保險補償政策作用，支持通用航空裝備推廣應用。根據需要研究擴展城市空中交通等應用領域的無人機無線電頻率供給和規範使用。



桂秉修表示，下一步需要不斷提升通用航空裝備技術水平，拓展應用領域、探索新的商業模式，形成科技創新、產業發展新模式。政府和企業應完善創新激勵機制，通過設立科技創新獎勵、提供創業扶持資金等方式，吸引更多的資源投入產業的創新發展。



