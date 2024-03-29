中評社北京3月29日電／據新華社報導，打通斷點堵點，推動鐵路、水運、公路、空運貨暢其流，降低物流成本，成為28日在武漢舉行的2024中國多式聯運合作大會上關注的焦點。我國正努力構建“暢通高效、內外循環”的多式聯運服務體系：打造全球“123”——國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達的快貨物流圈，服務我國經濟轉型升級。



多式聯運加速發展



多式聯運是指各種運輸方式服務銜接、標準統一，能夠實現一貨暢流到底。“中國經濟轉型升級對物流鏈條的保障和成本提出了新要求。”中國集裝箱行業協會常務副會長李牧原在2024中國多式聯運合作大會期間接受記者採訪時說。



交通運輸部等18個部門2017年發布了鼓勵開展多式聯運工作的通知。目前，國家多式聯運示範工程已有116個，國家物流樞紐建設有125個，綜合貨運樞紐強鏈城市有25個。



李牧原表示，中國多式聯運正加速發展。鐵路與港航企業、鐵路與物流市場相向而行、加深合作的態勢已形成；港口作為推動鐵水聯運的主力軍，正用沿海資源來帶動內陸物流體系建設；國際通道從過去單一海運通道變為陸運通道和海運通道並舉的多元化發展。中歐班列、中老鐵路的開通和西部陸海新通道的高速發展給多式聯運提供了廣闊的施展空間。



根據中國集裝箱行業協會的統計數據，全國港口集裝箱2023年鐵水聯運量累計完成超1170萬標準箱，同比增長11.7%；鐵路集裝箱發送貨物7.32億噸，同比增長7.1%；“十三五”以來中歐班列開行數量年均增長47%。

