中評社北京3月29日電／據新華社報導，從2022年12月到2023年5月，一個高標準建設的科技創新載體——天開高教科創園應運而生。開園以來，天開園通過引進科技服務機構、金融機構，建立創業導師隊伍，吸引社會資本等政策舉措，幫助初創企業從“實驗室”走向“生產線”。



賈勇哲是天大智圖（天津）科技有限公司的總經理。2015年，他從日本留學歸國創業，與幾位同學組成了創業團隊入駐天開園， 研發的產品從知識圖譜做到了圖數據庫。團隊參加了很多國家和地方的創新創業大賽，取得了良好的成績。大家在信心倍增的同時，也看到了未來發展的方向。



“80後”胡浩豐是天津大學海洋科學與技術學院教授。今年，他的團隊申報的海洋浮標項目就獲得了100萬元的研發專項支持，讓這個入駐天開園僅7個月的初創企業信心倍增。



蓋華是天開園核心區入駐企業——數格科技的總經理助理。在天開園園區內的“靈犀匯”企業家俱樂部，伴著咖啡的香氣和濃厚的創業氛圍，慵懶的午後，蓋華時常在這裡尋找靈感。



企業著眼於未來，天津也明確提出，要大力推進科技創新、產業煥新、城市更新，進一步盤活存量、培育增量、提升質量，加快形成新質生產力。未來，更多優質科技成果將集聚在天開園。一幅創新創業的精彩畫卷正徐徐展開。