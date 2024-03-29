5%左右的增速目標如何實現？

中評社北京3月29日電／據新華社報導，今年中國設定了5%左右的經濟增長預期目標。這一目標能否實現，怎樣實現？博鰲亞洲論壇2024年年會上，這個話題持續引發關注。



“我對中國經濟的總體態度是謹慎樂觀，5%左右的目標經過努力是可以實現的。”一場分論壇的現場，中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求的觀點得到很多嘉賓認同。



當前，世界經濟復甦乏力，保護主義、單邊主義上升。中國經濟攻堅克難，用實際行動展現了破浪前行的勇氣和力量，也為全球經濟增長注入更多活力和確定性——



2023年，中國經濟增速5.2%，對世界經濟增長貢獻率繼續超過30%；今年前2個月，中國貨物進出口總額同比增長8.7%，高技術製造業利潤同比增長27.9%，民間投資增速由上年全年下降轉為增長，經濟運行延續回升向好態勢，起步平穩。



“中國經濟具有強大的韌性和潛力，是後疫情時代全球經濟可持續發展的中流砥柱”“中國經濟增速每提高1個百分點，就將帶動與中國相關聯的經濟體增速提高0.3個百分點”“中國市場對於跨國公司來說仍具有不可替代的價值”……年會現場，與會嘉賓不約而同地表達了對中國經濟的信心。



不可否認，相比前些年的高增長，中國經濟增速有所放緩，也面臨著國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等困難。但與會嘉賓普遍認為，超大規模市場和強大生產能力等支撐中國經濟增長的因素沒有變。從人才資源到產業科技創新能力，中國要素資源豐富，為抵禦風險提供支撐。

