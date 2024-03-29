適老支付服務重在“簡化瘦身”

中評社北京3月29日電／據經濟日報報導，近年來，移動支付快速發展，現金、銀行卡等傳統支付比重逐漸下降，給部分老年人帶來不便。3月7日，國務院發布《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，旨在解決老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題。應秉持以人為本理念，採取多種舉措破除困擾老年人的支付壁壘。



“從有到優”提升適老化支付服務水平。近年來，通過適老化金融支付服務網點建設，各地銀行網點基本已實現適老化服務“從無到有”的轉變。如何讓服務水平更好，相關設施更齊備，還需進一步努力。



現金、銀行卡是大部分“銀發族”的支付方式，銀行機構應抓緊對設施、設備進行“大字化”“標準化”改造，並盡可能在全網點覆蓋；還應實施營業網點適老服務標準化建設，為老年人提供“一站式”服務。



“簡化瘦身”移動支付適老化功能。很多銀行機構上線了針對中老年支付結算的移動端版本，但界面提示不明顯、操作步驟繁瑣等問題依然存在。部分人工客服也存在轉接步驟複雜、等待時間長等問題。對此，要進一步“簡化瘦身”。對手機銀行、聚合支付、小程序等移動支付場景設置“一鍵進入”“老年專享”等功能。簡化優化手機銀行應用軟件老年人支付業務的辦理流程，通過語音提示、導引等實現快捷辦理、支付。要通過多渠道、多形式宣傳，做好移動支付安全，也包括防範電信詐騙等方面的知識普及，守護好老年人的“錢袋子”。



構建廣覆蓋、多層次適老化支付綜合服務體系。要將優化支付服務納入文明城市建設、社會綜合治理、營商環境評價等考核評估。文旅、商務、衛生等多部門應與銀行機構協同，旅遊景區、商場綜超、醫療機構等重點便民場所保留現金、銀行卡等傳統支付方式。持續優化“縣鄉村”服務網絡，提升基礎金融服務的可得性和均等化水平，為本地老年人提供方便。