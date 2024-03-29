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甘孜州政協黨組書記雷建平接受監察調查
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2024-03-29 16:51:52
中評社北京3月29日電／據新華社報導，四川省紀委監委29日通報，甘孜州政協黨組書記、主席雷建平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。
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