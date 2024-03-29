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北京第二外國語學院顧曉園貪污受賄一審宣判
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2024-03-29 16:56:06
中評社台北3月29日電／據新華社報導，記者從北京市第三中級人民法院獲悉，該院29日依法公開宣判北京第二外國語學院原黨委書記顧曉園貪污、受賄，被告人顧宏文貪污一案，對被告人顧曉園以貪污罪、受賄罪數罪並罰，決定執行有期徒刑十三年，罰金人民幣一百萬元；對被告人顧宏文以貪污罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣三百萬元。對被告人貪污、受賄犯罪所得予以沒收，上繳國庫。
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