紐約率先全美開征交通擁堵費

中評社北京3月29日電／據央視財經報導，當地時間27日，美國紐約大都會交通局投票通過了紐約市交通擁堵費計劃，紐約也成了全美第一個徵收擁堵費的城市。



根據這項計劃，從今年6月中旬開始，白天駕駛小客車進入曼哈頓第60街以南地區需支付15美元，約合108元人民幣的擁堵費，駕駛小型卡車和大型卡車需分別支付24美元和36美元，約合173元和260元人民幣的擁堵費。此外，向出租車和網約車分別徵收1.25美元和2.5美元的擁堵費，不過這一費用可能會由乘客承擔。此外，針對一些低收入人群和特殊群體，徵收費用會有相對的優惠。交通擁堵費計劃獲批後，一些人表示根本負擔不起。



美國紐約市司機：我真的負擔不起，因為我一周五天都要開車上班，這（徵收交通擁堵費）是荒謬的。



紐約市醞釀徵收擁堵費已久，相關計劃在2019年即獲紐約州立法機構許可，但因新冠疫情和缺乏聯邦監管部門意見暫時擱置。據美國有線電視新聞網報導，曼哈頓下城區是美國交通擁堵最嚴重的地區之一，每天有超過90萬輛車出入，平均車速僅為每小時11公里，且有更慢的趨勢。據調查，紐約人平均每年在交通擁堵中浪費117小時。紐約大都會交通局稱，徵收擁堵費後，預計擁堵程度將減少17%，且每年還能創收10億到15億美元，這筆費用可用於改造日漸陳舊的公交系統。