期待中馬企業抓住機會續創共同繁榮

中評社北京3月29日電／據人民網報導，3月27日，2024年馬來西亞－中國峰會商業對接交流會在北京成功舉行。馬來西亞駐華大使諾曼在致辭中表示，今年是中馬建交50周年，回望過去，中馬兩國攜手同行，外交、經濟、人文等領域合作持續深化，取得豐碩成果。



“雙方的合作凸顯了雙邊關係的韌性，促進了持續互利。兩國關係的發展歷程與構建人類命運共同體的理念是相吻合的。”諾曼說道，“正如中國諺語所說‘單木不成林，單弦不成音’，當前，中馬兩國都處在發展的關鍵時期，希望雙方能抓住機遇，共同應對全球不確定性帶來的挑戰。”



諾曼表示，中馬經濟互補的優勢顯著。馬來西亞是中國在東盟的第二大貿易夥伴，中國則已經連續15年成為馬來西亞最大的貿易夥伴。2024年馬來西亞－中國峰會將為兩國參展商建立和加強貿易投資夥伴關係提供豐富的機會，他鼓勵兩國企業利用此次機會，續創共同繁榮。



2024年馬來西亞－中國峰會將於12月17日至19日在馬來西亞吉隆坡國際貿易展覽中心舉行。該峰會由馬來西亞Qube Integrated公司主辦，馬來西亞對外貿易發展局協辦，以“共創繁榮50載”為主題，是紀念中馬建交50周年的壓軸慶祝活動。峰會計劃吸引來自中國、馬來西亞和東盟國家的500位展商和10000名貿易訪客。