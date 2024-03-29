白色恐怖春祭　呼籲兩岸攜手促進融合發展

政治受難人互助會總會長周弘奇宣讀追思祭文。右為 政治受難人彭金木。（台灣地區政治受難者互助會史學敏提供） 中評社台北3月29日電／“台灣地區政治受難人互助會”29日上午在六張犁烈士墓區舉辦一年一度春祭追思掃墓活動，來自台灣全省各地的政治受難人與烈士遺族家屬，以及關心白色恐怖真相的民眾參與追思儀式，政治受難人王錦松代表倖存的難友同志獻花，台盟台中案九十多歲的彭金木在台老盟員，也代表台灣民主自治同盟向犧牲烈士獻花。



2024年3月29日，五〇年代白色恐怖時期的受難人及遺族，在“台灣地區政治受難人互助會”的召集下，由全省各地而來，齊聚在台北六張犁墓區人民忠魂紀念廣場，為1950年為新民主主義革命犧牲的烈士們舉行春祭追思儀式。互助會總會長周弘奇在人民忠魂紀念碑前宣讀追思祭文。



周弘奇指出，2024年是白色恐怖歷史事件－台灣地區戒嚴令頒布75周年，當年在大陸地區迎來了新民主主義革命的勝利，台灣卻在五月十九號宣布施行內戰體制下的戒嚴令，在島內團結及幫助受壓迫勞動階級的愛國同志與進步人士，被逮捕、被刑求，被槍決，或是送往綠島關押受難，而抗日戰爭犧牲上千萬中國人所光復的台灣，也變成美國國際冷戰系下的反共前沿殖民地。



周弘奇指出，1979年國際局勢迎來新的發展，中美關係正常化，美軍撤離台灣，大陸發布<告台灣同胞書>，該文中提到從“停止對金門等島嶼的砲擊，創造必要的前提和安全的環境，希望通過商談結束這種軍事對峙狀態，儘快結束這種分裂局面，早日實現祖國的統一”，據離開綠島監獄倖存的政治受難人回憶，當年從相關報導感受到兩岸終於迎來了和平統一的歷史新進程。



周弘奇表示，在全世界製造戰禍窮兵黷武的美國，這幾年公然煽動島內′台獨”分裂勢力，企圖點燃兩岸戰火，民進黨政府妄想勾連美日外部勢力介入，並且以“國安五法”、反滲透法行綠色恐怖之實，來阻礙兩岸人民的融合發展。大陸始終堅持和平統一的初衷，讓台灣同胞享受到祖國繁榮富強的和平紅利。我們相信台海危機的升高，必定喚起兩岸捍衛和平的中國人，堅定維護國家領土完整，促進兩岸融合發展，中國終將實現統一，中華民族必將復興。



儀式結束後，到場與會者前往三個墓區與靈骨塔的各個烈士墓塚前獻花，工作人員向參與者介紹各墓區烈士當年紅色青春的小故事。上午到場有當年倖存的政治受難人親歷者：彭金木、王錦松、黃英武、吳俊宏等人及烈士遺族黃曉珊、邵雪瑛等。與會到場的團體代表有：勞動黨、統一聯盟黨、夏潮聯合會、中華兩岸發展聯合會、兩岸和平發展論壇、勞動人權協會、中華基金會、辜金良文化基金會、台灣抗日志士親屬協進會、觀察雜誌、新黨21青等。