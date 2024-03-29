瀾湄合作八周年系列活動在緬甸舉行

中評社北京3月29日電／據中國駐緬甸大使館微信公眾號報導，3月28日，緬甸政府在內比都隆重舉辦瀾湄合作八周年招待會。緬甸副總理兼外交部長丹穗、副總理兼交通通訊部長妙吞烏及工業部、勞工部、投資和對外經濟關係部等14個瀾湄合作專項基金項目執行部委部長出席。中國駐緬甸大使陳海出席並致辭，老撾、泰國、越南、柬埔寨駐緬使節及緬方相關部門代表約200人出席。



陳海致辭表示，瀾湄合作啟動八年來，為成員國發展注入了源頭活水，為地區安全構築了堅強護盾，為民心相通拉緊了情感紐帶。瀾湄合作在緬甸結出累累碩果，切實造福當地民眾，中緬瀾湄合作富有活力潛力。中國式現代化將為湄公河國家發展帶來新的利好，也將為瀾湄合作增添更大動能。中方將進一步貫徹親誠惠容周邊外交理念，與緬甸等湄公河國家共建瀾湄國家命運共同體，持續增進地區人民福祉。



丹穗副總理兼外長致辭表示，瀾湄國家同飲一江水，命運緊相連。瀾湄合作啟動以來，各國相互尊重、平等相待，推動瀾湄合作取得豐碩成果，成為湄公河合作機制中的最成功典範。感謝中方設立瀾湄合作專項基金對湄公河國家提供支持，緬方開展的106個項目為緬經濟社會發展做出了積極貢獻。緬方擔任瀾湄合作共同主席期間認真履職，未來將繼續與成員國一道深化瀾湄合作。