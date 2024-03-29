海南自貿港：拓展國際合作“朋友圈”

中評社北京3月29日電／據光明日報報導，三月的博鰲春風和煦，高朋滿座。3月27日，第四屆全球自由貿易港發展論壇在博鰲亞洲論壇年會期間召開，150餘位中外嘉賓圍繞“構建全球自貿區（港）夥伴關係”“推進全球自貿區（港）合作”“自貿區（港）擴大制度型開放”等議題展開討論。海南乘著自由貿易港建設的東風，利用博鰲亞洲論壇平台影響力，不斷推進高水平對外開放，協同全球自貿區（港）合作發展，正走向時代的潮頭。



我國目前共有22個自由貿易試驗區。本屆論壇發布《中國自貿試驗區在促進制度創新、產業轉型和南南合作中的作用》報告。報告指出，根據中國商務部數據，在過去10年中，中國的自貿試驗區試行了3400多項政策舉措，超過300項被復制到全國各地。



“中國自貿試驗區不僅推動了中國自身經濟發展，還拉近了中國跟其他發展中國家之間的關係。”聯合國貿易和發展會議經濟事務官員王大為表示。報告顯示，中國自貿試驗區強化了中國與其他區域發展中經濟體的經濟合作和一體化，與《區域全面經濟夥伴關係協定》《東盟－中國自由貿易協定》等一體化倡議形成有效協同。



自由貿易港是最高的開放形態，在海南建設具有世界影響力的中國特色自由貿易港沒有先例可循。“中國有很多自貿區，但是自由貿易港衹有一個。海南自由貿易港並不僅僅局限在某一個港口，而是在海南全島共3.4萬平方公里這樣一個區域，對標當今世界最高水平的開放形態，制定實施零關稅、低稅率、簡稅制以及貿易、投資、跨境資金流動、人員進出、交通運輸自由便利和跨境數據安全有序流動的政策制度體系。”海南省省長劉小明在論壇上說，“放眼世界，海南是全球面積最大、產業形態最多樣，可以同時間、同空間完美實現投資創業和旅遊休閑的自由貿易港。”



在去年論壇上，海南聯合全球25個自由貿易試驗區（港）共同發起了《全球自由貿易區（港）夥伴關係倡議》，截至目前，共有32個境內外自貿區（港）相繼加入該倡議，海南自貿港的“朋友圈”越來越大。今年論壇發布《全球自貿區（港）夥伴關係倡議概念文件》，提出在互聯互通、投資貿易自由化便利化等多個重點領域加強合作，並對下一步行動做出規劃。

