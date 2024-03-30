周玉山語中評：台獨只是在那邊騙騙一些笨蛋

前“考試委員”周玉山。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月30日電（記者 楊騰凱）馬英九訂4月1日起二度訪問大陸，台灣前“考試委員”周玉山向中評社表示，馬英九這回大陸行是補民進黨造成的破網，希望民進黨不要再攻擊馬。馬的目的是希望改善兩岸關係，其實最好的方法應要從文化著手，讓中華文化統一中國。不過很可惜馬任內未能把課綱改回，所以馬現在也在進行救贖。



馬英九將率領“大九學堂”青年學子於4月1日至11日赴廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。這是繼去年3月馬英九率大九學堂學子訪問大陸後，馬第二度訪陸。隨行成員包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學榮譽教授邱坤玄等。



周玉山為中國文化大學三民主義研究所博士，曾任“考試委員”、公務人員考試典“試委”員長、世新大學口語傳播學系副教授、政治大學國際關係研究中心副研究員。



周玉山表示，馬英九這回大陸行是補民進黨造成的破網，希望民進黨不要再攻擊馬。馬英九的目的是希望改善兩岸關係，最好的方法還是要從文化著手，多一分文化，少一分政治，兩岸將會更為和諧。



周玉山指出，他非常希望兩岸當局都能理性，以文化交流為貴，因為民族除了血緣，就是文化的組合，兩岸同屬中華民族，這是不爭的事實，都是在中華文化之下過日子。



周玉山表示，曾經有一位學生對他說，他不是中國人，他不要學中文，但如果要學“台文”，請問“台文”在哪裡？他說他不是中國人，他不要取中國名字，那你要取台灣名字的話，你的台灣名字是什麼？兩岸應該回歸中華文化，讓中華文化統一中國。

