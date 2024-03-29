陳其邁邀全台兒童高雄過節　五大亮點全免費

高雄市政府於兒童節連假規劃2024海洋童樂會‧高雄總動員系列活動。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄3月29日電／兒童節連假將至，高雄市政府規劃“2024海洋童樂會 高雄總動員”兒童節系列活動，於4月4日至7日連假期間推出“五大亮點”作為送給全台親子兒童節禮物，包括紙風車劇團大型演出，高雄壽山動物園、科學工藝博物館及文化局所轄多個藝文館舍12歲以下免費入場，搭乘大眾運輸工具12歲以下免費，多間飯店親子入住可享優惠加碼商圈夜市券，以及知名百貨公司及主題遊樂園區推出多項優惠方案等。



高雄市政府發布新聞稿，市長陳其邁表示，“今年兒童節，當然要在高雄過！”繼黃色小鴨游進冬日遊樂園後，今年兒童節連假號召全台灣家長帶孩子來高雄，“五大亮點”吃喝玩樂全包，要讓高雄搖身一變成為全台灣最大的遊樂園，透過多采多姿的藝術教育體驗及整合各項觀光優惠措施，歡迎大小朋友一起到高雄來場歡樂大冒險。



文化局表示，“2024海洋童樂會‧高雄總動員”兒童節系列活動，除了日前於社群釋出就受到熱烈討論的“海洋狂想曲 歡樂大冒險”即將於衛武營都會公園登場外，高雄市許多主題場館及文化局所轄多個藝文館舍也熱烈響應，包括：科工館、壽山動物園、駁二藝術特區、紅毛港文化園區、見城館、再見捌捌陸、鳳儀書院、旗山車站-糖鐵故事館等館所，同步推出12歲以下免費入場，更結合琳瑯滿目的體驗活動與期間限定優惠，歡迎各位爸媽一起來把四天行程排好排滿，共同迎接兒童節連假。



“海洋狂想曲 歡樂大冒險”活動主場位於衛武營都會公園東側草坪，由市府與紙風車文教基金會共同為孩子打造一座台灣原創樂園，以海洋為主題的7座超大型充氣裝置以及戲劇體驗，帶來全世界最大的小丑魚、近20公尺長的無敵好玩大王烏賊、40場全時段舞台表演、15項親子互動體驗、近百攤熱門美食，以及20攤“海洋、環保、節能、高雄”為主題的闖關體驗活動區。



紙風車深受好評的經典兒童節目“哪吒鬧龍宮”也推出全新再製版，搭配每天開園舉辦的“龍王上班大遊行”，以及多場受觀眾喜愛的“海底世界運動會”互動演出，盼帶領孩子一同進入創新的海洋世界。



交通局則表示，為了讓孩子以最便捷且環保永續的方式在高雄各角落遊玩，交通局與高雄捷運公司推出12歲以下兒童，只要使用“高雄兒童卡”或購買使用期間限定的“海洋童樂會”一卡通，都能享受大眾交通運輸（包含高雄捷運、輕軌、公車客運及渡輪）免費搭乘之優惠！同時也呼籲連假期間可多搭乘大眾運輸工具前往各活動現場和各地景點，把握更多親子出遊時光。



觀光局也表示，本次主動邀集多家飯店推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得經發局加碼贈送的商圈夜市券，或是獲得驚喜小禮。最受大人小孩喜愛的壽山動物園也推出全台12歲以下兒童免費入園，並舉辦將寫生、說故事等活動：科工館也推出常設展廳12歲以下兒童免購票入場、3D大銀幕電影票與全館10項體驗遊戲設施購票優惠。本次也結合各大百貨遊樂園，包含：大立百貨、統一夢時代購物中心摩天輪、義大遊樂世界、SKM Park鈴鹿賽道樂園，一同共襄盛舉，送出各式搭乘或入場優惠方案，要讓大人小孩在高雄各個角落都玩到依依不捨、樂而忘返！



“2024海洋童樂會 高雄總動員”兒童節系列活動，從衛武營都會公園、動物園、科工館、藝文場館、百貨遊樂園、各項交通運輸到觀光飯店，高雄用心打造一個孩子可以恣意探索及遊戲的城市，豐富活動、交通、住宿都幫準備好了，這次兒童節連假就到高雄，放“大”孩子的想像力，把幸福也放大！期待所有家長陪伴孩子一同來度過充滿想像的海洋童樂會，到高雄來一場歡樂大冒險！