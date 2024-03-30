葛光越語中評：全台灣老百姓安危繫於馬一人

前“國安會”副秘書長葛光越。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月30日電（記者 楊騰凱）針對馬英九4月1日起二度訪問大陸，台灣前“國安會”副秘書長葛光越向中評社表示，台灣老百姓不想打仗，馬訪陸讓大家心里有了依靠。全台灣老百姓安危均繫於馬一人，這就是馬英九的歷史定位。



葛光越，1947年生，空軍官校畢業，台灣大學政治研究所公共行政碩士，曾任蔣經國侍從武官、空軍499聯隊幻象戰機少將聯隊長、空軍總部中將副總司令。2010年出任馬政府“國安會”副秘書長，2012年轉任駐拉脫維亞暨波羅地海三國代表，2016年卸任。葛光越擔任蔣經國武官期間，與擔任蔣經國秘書的馬英九共事。



葛光越表示，馬英九兩次訪問大陸都是很重要的關鍵，馬英九去年到了大陸，當時全台的氣氛都是快要打仗了，結果馬一訪陸，這樣的論調突然就沒了，馬英九一去，戰爭氣氛就降為零。現在的情況也和去年類似，很多地方都在催促著要打仗，尤其214金門事件，讓整個打仗的氣氛被兜了起來，可是馬宣布要訪陸，只是這樣的一個行動，又讓氣氛安定下來了。



葛光越指出，其實台灣老百姓心中都不想打仗，隨著馬英九宣布訪問大陸，大家心里也都有了依靠。



葛光越指出，全台灣老百姓安危均繫於馬一人、馬英九的力量、馬英九所走出的那一步，就像阿姆斯壯登陸月球，踏出人類的第一步，馬是為全台灣老百姓的想法，去邁開這一步。這就是馬英九的歷史定位。