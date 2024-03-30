陳宜民：羅森柏格來台提醒賴　勿有出格發言

陳宜民接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月29日電（記者 張穎齊）美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）下周將訪台，是3個月來兩度訪台。中國國民黨前“立委”陳宜民接受中評社訪問表示，羅森柏格來台時機，距離賴清德5月20日就職很近。由於兩岸關係緊張，羅森柏格應是來打預防針，希望賴清德對於兩岸的發言別出格或變調，避免台海危機。



陳宜民，出生於高雄，美國哈佛大學公共衛生學院科學博士，現任國民黨智庫“國政基金會”永續發展組召集人，專長研究癌症、愛滋病防治和流行病學。歷任“立委”、“中華民國以色列國會議員友好協會”會長、高雄醫學大學副校長、陽明大學公共衛生研究所長、台北市政顧問及多所學校教授。



陳宜民表示，羅森柏格3個月來兩度訪台，當然是來打預防針。台美聯防很重要，兩岸關係因發生214金門撞船事件，還有台灣不放陸客來台等，很多兩岸議題都是暗潮洶湧。羅森柏格會希望賴清德520就職前後的發言，都不要讓兩岸關係再變調，造成台海危機的風險，這相當重要。



陳宜民說，當然羅森伯格來台，除了見民進黨外，也會與國民黨有些討論。她常常來，是能促進一些台美溝通，但回歸到大家還是關心兩岸議題，若關係不好，民心將浮躁。

