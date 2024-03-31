王育敏語中評：馬訪陸有正面交流意義與指標

藍委王育敏。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月31日電（記者 張穎齊）馬英九將於4月1日至11日再度率青年學子前往大陸訪問。中國國民黨“立委”王育敏接受中評社訪問表示，蔡英文政府執政下，兩岸關係緊張、沒有正式溝通管道，馬英九此次出訪有正面意義，更讓兩岸青年有更多交流、認識。馬可傳遞台灣人渴望和平的訊息，呼籲民進黨別再當兩岸和平的破壞者。



王育敏，出生於嘉義縣，東海大學社會工作學碩士，歷任3屆“立委”、馬英九文教基金會董事、國民黨文傳會主委、台中市副市長、東海大學兼任講師等。2022年曾代表國民黨競選嘉義縣長未當選。



王育敏表示，馬英九今年再次出訪大陸，有正面的交流意義與指標。這次帶著台灣的年輕朋友去，讓兩岸的年輕人能有更多交流，交換對民主不同的看法以及彼此的生活經驗，應多多鼓勵這樣的互動。



王育敏說，馬英九過去任內在兩岸交流的事務上是積極推動的，包括兩岸共同打擊犯罪、食品安全合作等議題，都顯現兩岸應恢復適度交流，對兩岸人民有正向的幫忙，更有可能下降大陸軍機、軍艦繞台的頻率，讓兩岸的未來朝向和平的路線發展。



王育敏呼籲，民進黨別再成為兩岸和平的破壞者，應肯定或支持馬英九再訪陸，可有效舒緩緊張態勢。若民進黨無法轉換這個觀念，又要扯後腿、扣紅帽子、下指導棋、增加馬英九訪陸的困難，那是大可不必。

