趙樂際：人類向何處去？中國這樣答

十四屆全國人大常委會委員長趙樂際在博鰲亞洲論壇年會開幕式做主旨演講（中評社 李子寧攝） 中評社博鰲3月30日電（記者 李子寧）十四屆全國人大常委會委員長趙樂際3月28日上午在今年的博鰲亞洲論壇年會開幕式做了主旨演講，強調攜手構建亞洲命運共同體。以下是主旨演講全文：



尊敬的各位國家元首、政府首腦，尊敬的各位國際組織負責人，尊敬的各位博鰲亞洲論壇理事，各位來賓，女士們，先生們，朋友們：



三月的海南，椰風海韵，碧波銀灘。在這個美好的季節，很高興同各位新老朋友匯聚一堂，共同出席博鰲亞洲論壇2024年年會。首先，我謹代表中國政府，對年會的召開表示熱烈祝賀！對出席年會的各位嘉賓表示誠摯歡迎！對大家長期以來對中國發展的關心和支持表示衷心感謝！



當今世界，百年變局加速演進，世界經濟復甦乏力，矛盾衝突接踵而至，霸權霸道危害深重，和平與發展面臨嚴峻挑戰。是加強團結協作、攜手應對各種風險挑戰，還是抱持零和思維、把世界推向分裂對抗？兩種選擇、兩條道路，攸關人類前途和世界未來。本屆年會以“亞洲與世界：共同的挑戰，共同的責任”為主題，具有很強的現實意義。



面對“人類向何處去”這一時代之問，中國的回答是，攜手構建人類命運共同體。中國國家主席習近平在多個國際場合指出，構建人類命運共同體，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯繫在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的星球建成一個和睦的大家庭。這一理念源於國際社會的普遍共識和期盼，也源於中國的大國責任和擔當，為各國人民攜手同心共護家園、共創美好未來貢獻了中國方案。

