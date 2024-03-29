蘇起：美中實力決定台灣未來走向　

蘇起受邀至青雁成長營演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月29日電（記者 盧誠輝）台前“國安會秘書長”蘇起今日到新竹演講時表示，台灣夾在美、中、日三大國間，誰強誰就能掌控台灣，馬英九執政時期因同時與美、中、日交好，所以能“一條尾巴搖兩隻狗”，但蔡英文執政時期則因完全親美反中，讓台灣變成“兩隻狗搶的骨頭”，他認為台灣未來的偏向將由美中兩國實力來決定，唯一競爭者是韓國。



由前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，從今日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，來自兩岸共約50名青年齊聚一堂，還有幾位藍委的助理也來報名參加，三天課程將邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、國民黨前“立委”蔡正元、前中廣董事長趙少康等人到場開講。



蘇起指出，美、中、日三大國的GDP總和是全球的40%到45%，台灣如果想單獨對抗美、中、日任何一方都極為困難，但若能與三者都交好，那就能幸福美滿。而台灣目前唯一的競爭者是韓國，但台灣有中、日語文優勢，是韓國比不上的。



他說，若從歷史上來看，美、中、日三大國誰最強，誰就能掌控台灣。馬英九執政時期因同時與美、中、日交好，所以能“一條尾巴搖兩隻狗”，但蔡英文執政時期則因完全親美反中，讓台灣變成“兩隻狗搶的骨頭”，他認為台灣未來的偏向將由美中兩國實力來決定。



蘇起認為，現在台灣內部有兩種思潮，一是以國民黨為代表的傾向“同時交好美、中、日”，講求務實經濟生活；另一種是以民進黨為代表的強調“台灣認同”，所以才會刻意操作“反中抗中”，而依賴美國。台灣從“總統”直選後，一直在這兩種思潮間擺盪，而現在“台灣認同”的民意有超過六成，“兩國思維”的民意超過五成，所以才會導致兩岸關係緊張。



他表示，214金門漁船事件過去在馬政府時期根本不可能會發生，過去只要一通電話就解決了，像民進黨前“行政院長”蘇貞昌曾說，“大陸是台灣犯罪者的天堂”，但在他看來，根本就是民進黨政府無能，因為過去在馬政府時期，只要一通電話，就能把潛逃大陸的罪犯給遣送回台。



蘇起強調，馬政府時期能讓兩岸大事變小事、小事變沒事。但蔡政府時期則是讓沒事變有事、小事變大事。