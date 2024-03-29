官員頻辭職　美國在巴以衝突中左支右絀

中評社北京3月29日電／27日，又有一名美國國務院官員因不滿美國在巴以衝突中持續向以色列供應武器憤然辭職。外有以色列“不聽勸”，內有自家人“唱反調”，巴以衝突爆發迄今，拜登政府左支右絀，大選年裡“很犯愁”。



新華社報導，安妮爾·謝萊恩此前在美國國務院民主、人權和勞工局近東事務辦公室擔任外交事務官員，任職僅一年便辭職。她的辭職理由是以色列在加沙地帶的軍事行動已構成對巴勒斯坦人的“種族滅絕罪”，而她無法為“縱容這些暴行”的美國政府服務。



辭職當天，謝萊恩在美國有線電視新聞網網站發表文章說，過去數月，她和同事們先是通過多種內部渠道，未能說服美國政府改變做法，繼而以公開方式向國務院高層表達不滿，反對聯邦政府在外交和軍事層面支持以色列發動戰爭、殺戮巴勒斯坦平民。



謝萊恩28日在一檔新聞節目中說：“國務院內部很多人不敢相信美國政府竟然從事如此直接違背美國價值觀的行為，但領導層（對這些諫言）置若罔聞。”



謝萊恩並非首位因不滿美國政府對以政策而辭職的國務院官員。去年10月，美國國務院負責監督對外武器轉讓的高級官員約什·保羅以相同理由辭職。此外，美國空軍士兵亞倫·布什內爾今年2月在以色列駐美國大使館門前自焚，以這種極端方式表達抗議。



本輪加沙衝突中，美國不斷向以色列運送武器彈藥，還多次阻撓聯合國推動加沙停火的努力。據美媒報導，本輪巴以衝突爆發後，美國批准了超過100筆對以軍售並已交付，涉及精準制導武器和掩體破壞彈等。

