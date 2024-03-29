接棒孫曉雅 傳台灣女婿谷立言將任AIT處長

谷立言（Raymond Greene）。（AIT提供資料照） 中評社台北3月29日電／美國在台協會（AIT）處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)曾在今年2月份發布的賀年片中自曝，今年是她任內最後一個農曆新年。《中央社》29日報導，指AIT前副處長谷立言（Raymond Greene），可能將接任AIT處長，不過，美國國務院未對此人事消息發表意見。



谷立言畢業於美國馬里蘭大學政府與政治系及日文系，並獲得國際安全與經濟政策的公共管理碩士學位。曾任駐日本與駐菲律賓大使館政治事務官員，以及駐日本大使館軍政事務組組長、美國在台協會政治組副組長、副處長等職。谷立言也曾於2014年9月擔任美國駐成都總領事、至2017年7月任滿。



谷立言是台灣女婿，妻子柯雅文是台北人。



民進黨前“立委”何志偉就曾指出，谷立言有兩個特別之處，一是曾派駐中國及日本的經歷，堪稱“亞太經驗值破表”，二是軍事素養佳，曾就自身經驗分享美國軍事改革的歷程。



谷立言是台灣女婿，曾任美國在台協會（AIT）副處長，之後出任美國駐日代理大使。去年9月台駐日代表謝長廷還在臉書貼出兩人合照，表示宴請谷立言。謝提到，台灣跟美國是“天然的民主好夥伴”，他和谷立言在餐會中就各國近期動向、台日關係等主題交換意見。謝長廷說，他在台灣時就知道谷的中文非常好，透過這場餐敘才知道原來谷立言的日語更是流利，誇讚谷“不愧是非常瞭解台灣跟日本的資深外交官”。



谷立言也是美國首位參加日本外務省“貝克－加藤國際交流計劃”的外交官，這項計劃的目的在深化美日外交官對彼此國家的瞭解，顯示谷立言對日本相當熟悉。