郭玲麗：把握23條立法機遇推法治教育

香港特區立法會議員郭玲麗（受訪者供圖） 中評社香港3月30日電（記者 盧哲）香港特區立法會議員郭玲麗近日接受中評社記者專訪時表示，香港應該把握基本法第二十三條立法的機遇，推動香港法治教育，其中學校、教師和家庭都需擔任重要角色。



香港特區立法會近日三讀全票通過《維護國家安全條例》。香港特區行政長官李家超3月22日根據基本法第四十八條第三款簽署經立法會通過的《維護國家安全條例》（《條例》）。《條例》於3月23日刊憲生效。郭玲麗說，香港特區立法會以89票三讀全票通過《維護國家安全條例》，全港市民共同見證歷史時刻，終於能夠完成26年8個月19日的憲制責任。郭玲麗說，自己作為議員參與審議的過程，提速、提效，嚴謹審議及討論，能感受到行政、立法關係十分緊密。“透過大家齊心協力，高速高效完成立法工作。”



作為教育工作者，郭玲麗認為，完成基本法第二十三條立法後，香港應保持未雨綢繆態度，切勿鬆懈，更要積極做好教育工作。“外國反華勢力仍然對香港虎視眈眈，要避免被反中亂港份子試圖利用各種方式針對條例的內容和定義等，煽動和誤導香港學生，要防止死灰復燃的一切可能。”



郭玲麗認為，藉著基本法第二十三條立法良機，香港應該大力推動法治教育。



郭玲麗表示，首先，教師除了擔任授業解惑的角色，也肩負為國家和社會培育愛國人才的使命。教書育人是神聖的工作，為求向學生教授準確、有效的國家安全知識，教師更應對法治教育有深入的認識。不能抱著“一知半解”進行授課工作。“有見及此，港府應積極為教師提供不同分享講座和諮詢途徑，讓教師參與其中，加深瞭解憲法和基本法的真諦，正確和深入認識憲法及基本法這兩部重要的法律文件。 ”



第二，在學校，應讓學生學習、培養正確的法治觀念，學習憲法和基本法的認識。郭玲麗說，“憲法是基本法的根和源，更是治國安邦的總章程，為香港貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、高度自治的方針提供了堅實的法律基礎和憲制依據，讓學生從小接觸、認識和學習國家憲法和基本法教育，從而培養正確的法治知識，成為奉公守法的年輕人，為貢獻國家和社會而努力奮鬥。”



此外，家庭教育亦不能忽視。郭玲麗說，家庭在孩子成長過程中擔任重要的角色，國家在2021年10月通過了《中華人民共和國家庭教育法》，當中提到家庭教育促進孩子全面成長，故此培育孩子成為守法守規的下一代，家庭肩負了十分重要的角色。“因此，推動法治教育，也必須讓家長深入認識香港法治精神，讓家長與子女共同學習香港法治知識，例如研發親子法治教育遊戲程式、舉辦工作坊和攤位遊戲等，家長與孩子一同參與，相信能促進親子關係，更能加深暸解香港的法治知識。”



郭玲麗強調，應向全港學生灌輸正確觀念，為莘莘學子築起一道“保護網”，保護未來社會主人翁，以免他們受到惡意媒體傳播失實、誤導和煽動等錯誤信息影響。大力推廣法治教育是重中之重，以培養青少年學生成為愛國愛港的社會棟樑。

