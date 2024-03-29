蘇起：台灣若堅持不對話　兩岸只剩武統一途

前“國安會秘書長”蘇起。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月29日電（記者 盧誠輝）台前“國安會秘書長”蘇起29日到新竹“青雁成長營”演講時表示，兩岸主動權在大陸手上，打不打？大打小打？真打假打？都由陸方決定。美國因全球地位及領導力下降，以致出兵意願下降，且遠水也救不了近火，而大陸目前仍對兩岸和平統一仍抱持一線希望，但若未來不管是拜登或特朗普當選美國總統後拒絕和中國談判，且台灣仍堅持不對話，那兩岸最後恐怕就只剩“武統”一途，所以今年底的美國大選相當關鍵。



由前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，29日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，來自兩岸共約50名青年齊聚一堂，三天課程邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、國民黨前“立委”蔡正元、前中廣董事長趙少康等人到場開講。



蘇起指出，目前美國全球地位及領導力下降，以致出兵意願下降，主因是阿富汗及伊拉克二十年的戰爭，已大量消耗美國軍力及民心士氣，以致現在“大戰不敢打，小戰不想打”，而不管是近期的烏克蘭或加沙，還是過去的克里米亞或敘利亞等戰場，美國都不派兵，只提供武器、彈藥和訓練，而自2020年解放軍成功測試超高音速飛彈後，幾次台海事件，美國航母都儘快駛離，而不是接近台海。



他說，台灣在民主化後，因政黨惡鬥，罔顧民生，導致經濟成長在四小龍中墊底，更糟的是，台灣社會分裂日益嚴重，民不團結，兵無鬥志，但蔡政府堅持“反中抗中”，卻怕人民因為擔心付出安全代價，以致不願支持民進黨，所以又一直故意維持台海安全的假象，並刻意不為兩岸衝突預作準備，裝作一切無事，直到後來火燒眉毛，加上美國壓力下，才開始匆忙準備，但已經太晚了。



蘇起強調，目前兩岸主動權在大陸手上，打不打？大打小打？真打假打？都由陸方決定，美國已遠水救不了近火，而目前大陸仍對兩岸和平統一抱持一線希望，但若未來不管是拜登或特朗普當選美國總統後拒絕和中國談判，且台灣仍堅持不對話，那兩岸最後恐怕就只剩“武統”一途，所以今年底的美國大選相當關鍵。



蘇起認為，台灣應該主動尋求兩岸對話，才能保障台灣的安全、利益及尊嚴，不然台灣的命運就將由別人決定，他希望賴清德520上任後要“多點務實、少點‘台獨′”，而民進黨及台灣人民也應認真思考自己的前途。