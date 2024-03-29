蘇起：解放軍一旦武統台灣　會有六步驟

前“國安會秘書長”蘇起。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月29日電（記者 盧誠輝）台前“國安會秘書長”蘇起29日到新竹“青雁成長營”演講時表示，解放軍一旦決定武統台灣，會有六步驟，包括網路作戰癱瘓台軍事指揮系統、無人機癱瘓台軍事基地、斬首行動、攻擊台灣飛彈基地、派飛機進行掃蕩，最後才會是登陸作戰，而以目前的科技技術，斬首行動是非常可能且也做得到的，蔡政府也因此曾進行多次脫逃演練。



由前中國國民黨主席洪秀柱擔任董事長的中華青雁和平教育基金會，從29日起一連三天在新竹縣敏實科技大學舉辦“青雁成長營”，來自兩岸共約50名青年齊聚一堂，三天課程將邀請包括前“國安會秘書長”蘇起、國民黨“立委”謝龍介、國民黨前“立委”蔡正元、前中廣董事長趙少康等人到場開講。



蘇起指出，大陸近30年不管在經濟或軍事上的實力都快速茁壯，而台灣卻相對衰落，就他所知，2000年台灣還能夠獨立打敗進犯的解放軍，但到了2008年，解放軍不僅能輕易奪取金門和馬祖，還能以飛彈襲擊並局部封鎖台灣，2015年大陸已能全面封鎖台灣，2018年已具備奪台實力。



他說，根據2020年到2022年美國五角大廈的中大陸力報告指出，解放軍能夠占領台灣的局部或全部，目前各種分析及兵棋推演均顯示解放軍很快能造成新的“既成事實”（faitaccompli），而更糟的是，美國能遏止解放軍“攻台”的武器在2030前不可能全部到位，所以台灣在軍事防守上會有約6年的“空窗期”。



蘇起認為，解放軍一旦決定武統台灣，會有六步驟，第一是先發動網路攻擊來癱瘓台灣的軍事指揮系統，第二是以無人機攻擊台灣軍事基地，第三是發動斬首行動，第四是以飛彈攻擊台灣的飛彈基地，第五是派飛機進行掃蕩行動，最後才會是進行登陸作戰。



他透露，以目前的科技技術，解放軍發動斬首行動是非常可能且也做得到的事情，蔡英文上台後也花了很多時間去思考反斬首行動這個問題，所以光是執政第一年就做了七次的脫逃演練，顯見蔡英文心裡還是很怕解放軍會發動斬首行動這件事情。



蘇起強調，他在馬政府時期擔任“國安會秘書長”近兩年期間，沒有做過一次的反斬首脫逃演練，所以其實只要政策搞對了，根本就不需要去考慮這些事情。