中評關注：蔡賴交接之際　權力惡鬥不斷上演

邱國正口頭向蔡英文請辭獲慰留後，昨仍陪同賴清德參訪“中科院”。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月30日電（記者 黃筱筠）賴清德即將在520上任，之前傳出民進黨新潮流系對於“數位發展部長”唐鳳不滿，再加上電價4月1日調漲，“經濟部長”王美花可能也會下台，這些消息都是民進黨傳出。現在又傳出“國防部長”邱國正任職“國安局”的兒子涉及召妓等負面新聞，還有影片流出等，這讓邱直接口頭跟蔡英文請辭，但獲得慰留。從一連串的官位保衛戰以及人事鬥爭等事件來看，賴清德上任的鬥爭非常赤裸，而且還沒有停止。



賴清德在520上任前夕，存在許多的風險，除了兩岸情勢嚴峻，在權力更迭下，各個部會首長位置也有不少人覬覦，派系鬥爭浮上檯面。



《壹傳媒》（原《毅傳媒》）28日以不具名爆料報導指出，邱國正任職“國安局”的兒子邱晃年，疑似涉及買春。還刊登他手持健保卡證明身分的照片，以及數名應召女子宣傳資料，並暗指邱晃年在買春後寫下心得，且持有多部不雅影片和照片。



就邱國正兒子邱晃年這件事情來看，一開始是透過《壹傳媒》報導傳出來，這個手法有點類似“立委”選前，英系前“立委”羅致政疑似私密影片流出的手法類似，再往前一點是湧言會前“立委”趙天麟發生陸籍婚外情的相關報導，這三件負面新聞的操作模式非常類似。



趙天麟與婚外情的照片，也是在這個媒體爆光。趙因發生婚外情放棄“立委”選舉，最後該區“立委”選舉，民進黨改提名黃捷參選，也成功當選。當時外界揣測是為了“卡”趙天麟更上一層樓，參選高雄市長，只要讓趙天麟的“立委”路斷，趙在2026高雄市長這一局就沒機會。而接下來競爭者除了“正國會”“立委”林岱樺以外，就以新潮流“立委”為主，包括：賴瑞隆、許智傑、邱志偉等，或者現在傳出與賴清德友好的前屏東縣長潘孟安，也被點名有意參選高雄市長。



英系羅致政涉及自拍私密影片事件，也同樣跟邱國正兒子邱晃年疑似召妓私密影片外流類似。羅致政獲得蔡英文信任，過去也有意參選新北市長，但因為2017年與女助理到賓館被跟拍到，對羅形象影響很大，當時在黨內也沒有機會再往新北市長更上一層樓。但隨著事件被淡忘，羅在這次“立委”選前仍被點名可能參選2026，但因為“立委”落選，羅致政也等於斷了2026政治路。現在傳出民進黨可能參選者新北市長有蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧，以及“行政院副院長”鄭文燦。



邱國正兒子疑似召妓還拍攝影片事件，在520之前傳出來，頗有教訓邱國正的意味。邱國正已經被外界點名並沒有獲得賴清德以及美方信任，520之後離開機會很大。現在傳出任職“國安局”的兒子涉及黃色事件，也口頭向蔡英文請辭，雖獲得慰留。但520之後，想必要繼續留任的可能性也沒有了。如果散播兒子涉黃的訊息是為了拉下邱國正，目的應已達到了。