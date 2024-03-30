蘇起語中評：馬訪陸同時改善兩岸與美中關係

前“國安會秘書長”蘇起。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）馬英九將於4月1日啟程再度訪問大陸，台前“國安會秘書長”蘇起接受中評社訪問認為，馬此時訪陸是很好的事，不但對緩和目前兩岸緊張情勢有幫助，對美中關係未來發展也有益處，他相當樂見馬此行能達成二次“馬習會”，這樣對兩岸關係和美中關係都是正面的。



蘇起，美國哥倫比亞大學政治學博士、美國哈佛大學博士後研究，曾任“國安局”秘書長、陸委會主委、第六屆“立法委員”、政治大學與淡江大學教授，也是“九二共識”一詞的創造者，現為台北論壇基金會董事長。



蘇起表示，馬英九此時再次訪陸對緩和目前兩岸緊張情勢很有幫助，因為台灣老百姓現在內心都很不安，他認為台灣目前主張“台獨”的人已接近五成，但還是有約五成的人不希望兩岸因此發生衝突，台灣大多數老百姓還是無辜的，應該要讓台灣人民安心一些才對。



他指出，馬英九此次訪陸對美中關係也會有幫助，因為美國目前在國際上的處境並不是很好，像在加沙的戰爭美國越來越孤立，而俄烏戰爭烏克蘭也越打越吃力，且拜登年底又要選舉，所以馬這次訪陸行有望把台海緊張情勢給緩和下來，等於是給拜登一個人情，讓美國對兩岸局勢不用那麼擔心。

