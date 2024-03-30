江百松：赴陸旅遊禁團令不解除520上街頭

新竹市旅行商業同業公會理事長江百松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）6月1日起台官方重啟赴大陸旅遊禁團令，令業者強烈反彈。專營大陸旅遊業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松接受中評社訪問表示，目前全台旅行業者已經展開串聯，連署要求台官方解除禁團令，若未獲相關單位善意回意，不排除520將走上街頭，擴大抗爭。



江百松，從事旅行業超過24年，2000年成立竹企旅行社，專營大陸旅遊事業，赴陸超過400趟，跑遍大江南北，該公司目前為台胞證一級代理中心，現任新竹市旅行商業同業公會理事長、中華兩岸旅行協會副理事長、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人、竹企旅行社總經理。



江百松指出，全台旅行業者已展開串聯，連署要求官方解除禁團令，旅行業者的主要訴求有二，一是要求政府即日起宣布解除6月1日起的禁止出團大陸的行政命令，恢復旅行業正常組團的權利；二是根據旅行業出境業務規範限制，在考量旅客出遊安全疑慮機制下，應以旅遊警示燈號通知旅客及限制旅行業者，團體及個人自由行應是相同的定義。



他說，全台旅行業者連署將從3月26日到4月10日截止，連署完成後將由旅行商業同業公會全台聯合會（簡稱：全聯會）理事長蕭博仁代表前往“行政院”、“立法院”和民進黨部遞交連署書反應民意。



江百松強調，民進黨政府搞不定兩岸關係，就拿旅行業者開刀，把我們推到第一線去當擋箭牌，還說什麼赴陸旅行團有“國安”疑慮，這是預設立場，根本就“違憲”，都還有沒做的事情，何來疑慮之有？如果真有“國安”疑慮，難道3到5月開放赴陸旅行團就沒有“國安”疑慮嗎？

