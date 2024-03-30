江百松：赴陸旅行團熱門3到5月航班爆滿

新竹市旅行商業同業公會理事長江百松。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月30日電（記者 盧誠輝）台官方將於6月重啟赴陸旅遊禁團令，觀光業者強烈反彈。專營大陸旅遊事業的新竹市旅行商業同業公會理事長江百松接受中評社訪問表示，3月開放赴陸旅行團之後大受歡迎，3月到5月的赴陸航班早已爆滿，但也因為禁團令重啟，導致出現排擠效應，所有團客都集中在3到5月出團，導致赴陸機票上漲2到3倍，但仍不減赴陸團客旅遊興致。



蔡政府原訂3月解除赴陸觀光禁團令，突然髮夾彎表示不解除，在業者抗議之下，3至5月的團還是可出，但6月就要恢復禁團令。



江百松，從事旅行業超過20年，2000年成立竹企旅行社，專營大陸旅遊事業，赴陸超過400趟，跑遍大江南北，該公司目前為台胞證一級代理中心，現任新竹市旅行商業同業公會理事長、中華兩岸旅行協會副理事長、竹竹苗區域觀光聯盟總召集人、竹企旅行社總經理。



江百松指出，現行兩岸13個包機航點在3到5月幾乎班班爆滿，因禁團令重啟的關係，許多業者把原本6月以後要出的團，提前到4到5月出團，加上又遇到4月的清明節連假與大陸5/1長假，所以導致機票發生排擠效應，一位難求，現在赴陸各航點的機票和疫情前同期相比，平均都漲價2到3倍，但仍不減赴陸團客旅遊興致。



他說，以前台灣飛往福州或廈門的機票，平均約新台幣6千到7千元，最貴的時候也頂多到8千多元，但現在票價都已漲到1萬8千元甚至是2萬多元，這是很不正常也很畸形的現象，旅遊市場自由經濟原本應是供需的問題，但現在卻因禁團令，搞得旅遊市場大亂。

