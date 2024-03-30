容易“一撞就全塌”的橋美國有約1.7萬座

這是3月26日在美國馬里蘭州巴爾的摩拍攝的坍塌的大橋。新華社記者胡友鬆攝 中評社北京3月30日電／據新華社報導，只是被集裝箱船撞了一下橋墩，美國馬里蘭州巴爾的摩那座鋼結構大橋就整體斷裂、垮塌——26日凌晨這場事故的現場畫面讓許多人驚訝：看上去很牢固的大橋竟然這麼“不經撞”？



據路透社29日報導，美國聯邦公路局說，這種容易“一撞就全塌”的橋，全美有1.68萬餘座，包括一些著名大橋，如紐約的布魯克林大橋和曼哈頓大橋、舊金山的金門大橋。另據美國商業內幕網站報導，國家運輸安全委員會統計的數字是17468座，相當於全美橋梁總數的近3%。



美國橋梁專家說，這是因為這些鋼橋結構都被歸類為“斷裂臨界”、沒有設計冗餘，意味著只要橋梁的某個關鍵構件或部位垮塌，整個結構都可能被“拖下水”。



美國交通部長皮特·布蒂吉格先前說，巴爾的摩的“弗朗西斯·斯科特·基”橋（簡稱基橋）從設計結構看，“就不可能承受得住一艘重約2億磅（約合9.07萬噸）的船只直接撞擊其中一個關鍵橋墩所帶來的衝擊力”。



不過，多名橋梁工程師指出，雖然構造如此，相關部門仍需反省是否已採取充足安全措施，以防止事故發生，包括是否本可以防止失控船只撞擊橋墩，或讓橋體能吸收衝擊力而不致垮塌。



美國新罕布什爾大學工程與物理學院院長、橋梁工程專家埃琳·貝爾說：“建築規範必須進一步完善。從這些失敗中吸取教訓是我們身為工程師的職責所在，以及我們對社會應盡義務。”



貝爾指出，基橋1977年開通，3年後佛羅里達州坦帕灣中的陽光高架橋就遭遇了一次類似的船撞橋事故，導致35人死亡，觸發後來的橋梁設計師改進對墩台基礎的保護措施，比如用厚實的防撞墊包住橋墩，防止船只碰撞橋墩；在橋梁墩台基礎周圍設護墩樁、或僅僅是堆積土石，也可以緩解或消除撞擊帶來的衝擊力。



貝爾質問，基橋附近的特拉華紀念大橋近期正進行防船撞保護系統升級，但事發前基橋為什麼沒有採取類似改進措施？“考慮到橋下通行的那些船舶大小，（相關部門）應該早有（升級）規劃。”



馬薩諸塞州一名長期鑽研預防橋梁垮塌措施的結構工程師唐納德·杜森伯里說，從照片上看，基橋的橋墩周圍似乎沒有安裝太多防護系統，原先似乎有某種木質或其他材質的緩衝設施，但它好像安在了橋墩底部的樁承台周圍，“那樣可吸收不了太多能量”。不過，他和貝爾都強調，需要等待國家運輸安全委員會完成調查，才能說清哪些措施原本可以減輕肇事船衝撞所導致的衝擊力。