長假首日　68萬港人　開心出遊

圖：羅湖 復活節長假首日，大批市民經羅湖口岸返內地遊玩消遣。＼大公報記者麥潤田攝 中評社北京3月30日電／據大公報報導，復活節四日長假期昨日展開，香港人融入大灣區一小時生活圈，北上開心旅遊成為新常態。截至昨晚九時，103萬人次出入境，當中約76萬人次出境，香港居民佔約68萬人次，經陸路北上港人錄得59.7萬，創疫後復常以來新高。各口岸人如潮湧，高鐵、羅湖、深圳灣、落馬洲支線口岸都迫爆，場面墟冚。



很多北上的市民表示，趁長假期北上遊玩，因大灣區一小時生活圈交通逐步完善，內地假期活動選擇又多，適合不同年齡層，而且價格便宜，也有不少人表示疫後需回鄉探望親友。



在復活節假期前夕，不少人放工後便提早離境，大公報記者在皇崗口岸現場直擊，昨日凌晨2、3時過關人潮不絕。入境處前日在各口岸錄得有近52.6萬香港居民出境，當中逾38萬人次經陸路口岸北上，6.6萬人次經機場出境。



東鐵列車擠滿離境人潮



昨日上午是離境高峰，記者到多個口岸觀察，均遇上正在離境的人潮。在前往羅湖及落馬洲口岸的東鐵列車，車廂內乘客摩肩接踵，記者連站立的空間也幾乎沒有，當列車去到粉嶺、上水站時，乘客蜂擁登車，在上水站排隊入閘的人龍一度超過200米。



來到羅湖口岸，乘客迫滿車站，港鐵也加密了班次，每3至5分鐘就有一班列車到站，站內實施人流管制，人潮至下午三時後才稍微減少。



平日通車順暢的深圳灣大橋，昨日有大量前往深圳灣口岸的士塞滿橋面。在港珠澳大橋口岸，記者現場觀察，一直到中午時分依然迫爆，人龍排出旅檢大樓外，打了數圈“蛇餅”。在進入出境大堂前，門口有告示提醒“因現時人流較多，預計輪候乘金巴時間90分鐘或以上”。

