耶倫的怪論何以被美國網民一片譏諷？

（來源：央視新聞） 中評社北京3月30日電／據央視新聞報導，美國財政部長耶倫是經濟學家出身，一向以理性務實示人。然而她最近發表了一番奇談怪論，引發美國網民一片譏諷。



在訪問美國佐治亞州一家光伏電池工廠時，耶倫聲稱，中國新能源行業存在“產能過剩”問題，造成全球價格和生產模式扭曲，損害了美國企業和工人利益。為此，她揚言要採取措施確保美國公司和工人在“公平”的平台上展開競爭。



此言一出，立刻遭到美國網民群嘲：“起初說中國在綠色能源方面做得不夠，現在突然指責他們做得太多。美國為什麼不能閉嘴，而是去做應該做的事情？”“當美國有競爭優勢，就談自由市場；如果沒有，就搞保護主義。這就是美國的規則。”……這些一針見血的評論，點破了美國一些政客的強詞奪理和虛偽“雙標”，也戳穿了他們懼怕公平競爭、隨意給別人“扣帽子”的霸道邏輯。



綠色發展是中國式現代化的內在要求。中國在全球大國中率先提出“碳達峰”和“碳中和”目標。2023年，中國以電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能蓄電池為代表的“新三樣”合計出口1.06萬億元人民幣，同比增長近三成。這不僅展現了中國的經濟活力，也幫助其他國家綠色轉型，為應對全球氣候變化作出積極貢獻。比如，中企承建的沙特阿爾舒巴赫2.6吉瓦光伏電站建成後，預計可累計發電約2822億千瓦時，折算減排二氧化碳近2.45億噸，相當於在沙特的戈壁種下5.45億棵樹。



但在美國某些政客看來，中國“新賽道”產業蓬勃發展，動了他們的“奶酪”。零和思維下，他們認為，中國在全球產業鏈供應鏈中的地位上升，意味著美國企業的機會減少了。怎麼來解決？他們不是想著去改進技術、提升競爭力，而是搬出所謂“國家安全”“產能過剩”等借口，不遺餘力地抹黑中國，試圖“築墻設壘”，剝奪中國人民正當發展權利。

