圖④：四川鹽源老龍頭墓地出土枝形器。 圖⑤：廣東英德岩山寨遺址出土玉琮。 圖⑥：重慶武隆關口一號墓出土木船模型。 圖⑦：新疆喀什莫爾寺遺址7號建築。 本文圖片均為國家文物局提供 中評社北京3月30日電／據人民日報報導，日前，2023年度全國考古十大新發現評選結果發布。這10個項目是2023年田野考古的突出代表。終評會現場，專家感嘆：近幾年“十大”評選總是難分伯仲，今年是“最難評選”的一次。



參加終評的22個項目涵蓋的時空跨度之廣前所未有，既有10萬年以前的舊石器時代遺址，又有八九十年前的東北抗聯革命遺跡，既有海拔4700米的青藏高原洞穴遺址，又有水下1500米的南海沉船。重大發現密集扎堆，展現我國考古事業加速發展的景象。跟過去相比，近年的考古呈現哪些新趨勢？



“填補空白”“改寫認知”



背後是科學布局和長期規劃



從人類演化、農業起源到考古學文化類型，重要的考古發現不斷“填補空白”“改寫認知”。



人類征服高海拔極端環境的最高和最早記錄一直在改寫。人類如何一步步登上世界屋脊青藏高原？如何適應高原？這個學術課題一直很吸引人，西藏革吉梅龍達普洞穴遺址的考古發現，提供了部分答案。



6年，10個探方，2萬餘件出土遺物，分屬3個不同時期，其中，最早的人類生存遺跡為約10萬年前。“近年來，青藏高原考古不斷取得突破，如甘肅夏河白石崖溶洞遺址、四川稻城皮洛遺址，已經把古人類登上高原的時間推至距今十幾萬年前，但這些遺址多在高原東部邊緣，海拔在4000米以下，而梅龍達普位於高原腹地，海拔4700米。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員張曉凌介紹，這是目前世界上海拔最高的史前大型洞穴遺址，人類在這裡有過長時間的大規模活動。



山東沂水跋山遺址群距今10萬—1萬年的連續文化堆積和文化序列，展現出本地區人類的連續發展歷史進程。特別是距今7萬—6萬年的第二期舊石器文化發展態勢，直接否定了末次冰期寒冷期東亞古人類滅絕的推論，展示出本地區乃至中國與東亞早期人類與文化持續演化發展的路徑。

