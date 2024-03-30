容易一撞就全塌的橋　美國還有1.7萬座

這是3月26日在美國馬里蘭州巴爾的摩拍攝的坍塌的大橋。（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，只是被集裝箱船撞了一下橋墩，美國馬里蘭州巴爾的摩那座鋼結構大橋就整體斷裂、垮塌——26日凌晨這場事故的現場畫面讓許多人驚訝：看上去很牢固的大橋竟然這麼“不經撞”？



據路透社29日報導，美國聯邦公路局說，這種容易“一撞就全塌”的橋，全美有1.68萬餘座，包括一些著名大橋，如紐約的布魯克林大橋和曼哈頓大橋、舊金山的金門大橋。另據美國商業內幕網站報導，國家運輸安全委員會統計的數字是17468座，相當於全美橋梁總數的近3%。



美國橋梁專家說，這是因為這些鋼橋結構都被歸類為“斷裂臨界”、沒有設計冗餘，意味著只要橋梁的某個關鍵構件或部位垮塌，整個結構都可能被“拖下水”。



美國交通部長皮特·布蒂吉格先前說，巴爾的摩的“弗朗西斯·斯科特·基”橋（簡稱基橋）從設計結構看，“就不可能承受得住一艘重約2億磅（約合9.07萬噸）的船只直接撞擊其中一個關鍵橋墩所帶來的衝擊力”。



不過，多名橋梁工程師指出，雖然構造如此，相關部門仍需反省是否已採取充足安全措施，以防止事故發生，包括是否本可以防止失控船只撞擊橋墩，或讓橋體能吸收衝擊力而不致垮塌。



美國新罕布什爾大學工程與物理學院院長、橋梁工程專家埃琳·貝爾說：“建築規範必須進一步完善。從這些失敗中吸取教訓是我們身為工程師的職責所在，以及我們對社會應盡義務。”

