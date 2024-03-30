拜登一天為競選籌款2500萬美元

（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，美國總統約瑟夫·拜登28日在紐約籌得超過2500萬美元競選資金。同為民主黨人的兩名前總統貝拉克·奧巴馬和比爾·克林頓當天現身助陣。



路透社援引民主黨陣營知情人士的話報導，當天籌款活動門票介於每張250美元至50萬美元間。拜登競選陣營說，這場籌款活動共計籌得超過2500多萬美元。小額捐款者則每人支付25美元，就可與拜登、奧巴馬和克林頓一起參加另一場網絡虛擬活動。



白宮發言人卡裡娜·讓－皮埃爾說，奧巴馬和克林頓“強烈支持拜登總統的領導，顯然也支持他的政策議程”。



不過，按照路透社說法，奧巴馬曾對拜登表達擔憂，即已“鎖定”共和黨總統候選人提名的前總統唐納德·特朗普存在贏得選舉的可能性。



數據顯示，拜登競選陣營2月籌款超過5300萬美元，3月7日在國會發表國情咨文講話後，24小時內籌款1000萬美元。他的大額和小額籌款總金額都超過特朗普。特朗普一名競選顧問28日表示，特朗普籌款額可能趕不上拜登，因為民主黨擁有眾多“億萬富翁支持者”。



特朗普28日同樣現身紐約，出席一名被殺警察的喪葬儀式。一名共和黨陣營知情人士稱，特朗普的目標是在4月6日舉行的一場籌款活動中籌得3300萬美元。