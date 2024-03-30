日本小林制藥事件已有5人死亡百餘人住院

（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，日本小林制藥公司29日說，截至28日晚，服用該公司含紅曲成分保健品的消費者已有5人死亡、114人住院，另有約680人已去醫院就診或準備就診。



小林制藥29日下午在公司總部所在地大阪市舉行了新聞發布會。公司信賴性保證本部長渡邊淳在發布會上說，住院者主要集中於40歲至70多歲年齡段，死亡者年齡則介於70多歲至90多歲之間。



對於可能造成服用者健康問題的“意想不到”的成分，小林制藥醫療保健事業部食品門類負責人梶田惠介表示，這種成分的結構正逐漸清晰，公司將和國家研究機構一起繼續推動查明原因。他說，紅曲原料中有多種成分，現階段還不能否定這些成分與某種“意想不到”的成分在相互作用下對健康產生了不良影響。



另據日本厚生勞動省29日發布的消息，小林制藥在引發健康問題的產品中檢測到軟毛青黴酸峰值。軟毛青黴酸是由青黴菌產生的一種天然化合物，目前尚不清楚這種化合物是否會對腎臟產生危害。



據小林制藥本月22日通告，因有消費者服用該公司含紅曲成分保健品後出現腎臟疾病等健康問題，決定緊急召回公司生產的所有三款含紅曲成分保健品。



小林制藥（中國）有限公司官方微信公眾號27日發布聲明說，本次自主召回涉及的三款保健品均未在中國大陸市場銷售，但有中國消費者通過跨境購物平台、境外實體店或其他渠道購買了相關產品，對此，公司將積極協助產品回收。