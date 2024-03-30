下一個“中國”還是中國的五大理由

（來源：新華社） 中評社北京3月30日電／據新華社報導，2023年11月，習近平主席在亞太經合組織工商領導人峰會上發表書面演講時指出，“正如工商界朋友所言，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下一個‘中國’，還是中國，歡迎各國工商界朋友們繼續投資中國、深耕中國！”在今年3月中國全國兩會上，從“國內生產總值增長5%左右”到“因地制宜發展新質生產力”，從“以更大的決心和力度深化改革開放”到“擴大高水平對外開放”，這一系列新政策新舉措，進一步激發了國際社會關注中國的熱情、選擇中國的信心。



理由一：要看到“提質增效”的內在邏輯。中國經濟轉入高質量發展航道，強調“質”的有效提升和“量”的合理增長，不再“以GDP論英雄”，經濟換擋減速但並未失速。中國的發展堅持以人為本，不只是關注指標數據，而是讓老百姓過上更高質量的生活。從過去“亞洲四小龍”等追趕型經濟體以及高收入國家發展歷程看，人均GDP介於1.2萬美元到2萬美元之間時，經濟發展潛力持續釋放。目前，中國經濟正處於增長潛力持續釋放階段。同時，中國的發展不是要超越別人，更不是替代別人，而是不斷超越自我、提升自我。當然，作為全球第二大經濟體，中國在向高質量發展轉變進程中，難免遇到各種問題挑戰，甚至會經歷必要的陣痛。擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，就要推動新質生產力加快發展。今年政府工作報告將“大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力”列在政府工作十大任務之首。新質生產力是對馬克思主義生產力理論的創新和發展。發展新質生產力，才能為中國經濟高質量發展注入源源不斷的動力。



理由二：要看到“攻堅克難”的發展韌性。2023年中國經濟增長5.2%，明顯快於發達經濟體1.6%的平均增速。國際金融論壇報告顯示，2023年中國經濟對世界經濟增長貢獻率達32%。在世界逆全球化思潮抬頭、地緣政治衝突增多的背景下，中國經濟仍保持世界經濟最大引擎的地位殊為不易。2024年中國GDP增長預期目標定在5%左右，與去年持平。這是對中國未來發展從“有信心”到“有把握”的基本判斷。面對房地產、地方債務等“成長的煩惱”，中國以經濟政策強化跨周期和逆周期調節，注重創新調控方式方法，政策空間足、回旋餘地大。今年2月，國際貨幣基金組織把2024年全球經濟增長預期上調0.2個百分點至3.1%，主因就是看好中國及多個新興市場和發展中經濟體增長勢頭。從長遠看，中國經濟增長的底氣還源於其超大規模市場和消費潛力。今年1至2月，中國社會消費品零售總額同比增長5.5%，服務消費潛力不斷釋放。國際統計調查機構STATISTICA網站數據顯示，2023年中國電子商務銷售收入規模達9351.4億美元，是全球第一大電子商務市場。數字經濟和數字商業逆勢增長，進一步彰顯了中國經濟的潛力和韌性。

